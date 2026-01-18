Cháy lớn lúc nửa đêm ở Minh Khai, cảnh sát Hà Nội giải cứu kịp thời người mắc kẹt

Vào khoảng 23h52 ngày 17/1, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh (số 11 ngõ 339 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), sau đó đã điều động 4 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Trên Sông - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Thành phố cùng khoảng 21 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát tiếp cận giải cứu người mắc kẹt ra ngoài

Qua trinh sát, đám cháy đang phát triển mạnh tại khu vực gác xép tầng 1, có 1 người dân mắc kẹt tại tầng 4. Ngay lập tức, cán bộ chiến sỹ Đội CC&CNCH khu vực 9 đã sử dụng thang cứu hộ để tiếp cận lên tầng 3 của ngôi nhà và đưa được 1 người bị nạn ra vị trí an toàn. Đồng thời triển khai đội hình dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Rất may vụ việc không có thiệt hại về người, về tài sản đang được thống kê làm rõ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

