4 tàu cá đang neo đậu bất ngờ bốc cháy dữ dội

Rạng sáng 15-1, một vụ cháy xảy ra tại bến neo đậu trên sông Trà Bồng, thuộc thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm 4 tàu cá của ngư dân bị hư hỏng với mức độ khác nhau.

Vụ hỏa hoạn khiến 4 tàu cá bị thiệt hại nặng

Theo thông tin ban đầu, có 3 tàu cá ngư dân xã Bình Sơn bị cháy gồm: tàu cá số hiệu QNg 95221TS do ông Lê Hồng Sơn làm chủ, bị cháy khoảng 95%; tàu cá số hiệu QNg 95554TS của ông Nguyễn Khắc Vĩ, cháy khoảng 95%; tàu cá số hiệu QNg 90735TS do bà Nguyễn Thị Hồng Lắm làm chủ, cháy khoảng 20%. Ngoài ra, tàu cá số hiệu QNg 95138TS của bà Bùi Thị Tường Vy (trú xã Vạn Tường) bị cháy trên 70%.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng phối hợp với người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động