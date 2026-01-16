Nghệ An: Hiện trường vụ cháy căn nhà tầng 2 khu chung cư Hưng Dũng

Khi người dân phát hiện thì đám cháy đã bùng phát dữ dội tại căn nhà tầng 2 thuộc đơn 2, tòa nhà B3 thuộc chung cư Hưng Dũng (phường Trường Vinh, Nghệ An).
Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Nghệ An đã kịp thời điều động phương tiện và hàng chục chiến sỹ tới hiện trường để xử lý đám cháy.
Ít nhất 3 xe chữa cháy cùng một xe cần cẩu tháp được kịp thời huy động tới hiện trường để xử lý đám cháy.
Khoảng 15 phút sau, đám cháy trong căn hộ tầng 2 được dập tắt, bảo đảm không phát sinh cháy lan sang các căn hộ liền kề.
Tòa nhà xảy ra cháy có 5 tầng với hàng chục căn hộ, nhiều gia đình sinh sống.
Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng bước đầu xác định toàn bộ vật dụng trong căn hộ đã bị thiêu rụi.
Tác giả: Hoàng Phạm
Nguồn tin: kinhtedothi.vn