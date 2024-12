Cháy nhà trọ 5 tầng ở Thủ Đức, đôi vợ chồng trẻ mới cưới t.h.i.ệ.t m.ạ.n.g

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường vụ cháy - Ảnh: MINH HÒA

Đến 9h sáng 27-12, lực lượng chức năng TP Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy làm hai người thiệt mạng.

Cháy nhà trọ 38 phòng ở Thủ Đức, vợ chồng mới cưới được một năm thiệt mạng

Đám cháy lớn xuất phát khoảng 5h50 tại nhà trọ có kết cấu 5 tầng trong hẻm số 63 đường số 10, phường Tăng Nhơn Phú B. Người trong nhà trọ và xung quanh nhanh chóng tìm cách dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm khu nhà trọ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thủ Đức và các khu vực liên quan đến hiện trường chữa cháy.

Thượng tá Đỗ Văn Kháng, phó trưởng Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM, triển khai chữa cháy - Ảnh: MINH HÒA

Đám cháy sau đó được dập tắt. Lực lượng chức năng xác định có hai người tử vong. Bảy người bị thương đã được chuyển vào các bệnh viện cấp cứu. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Sáng cùng ngày, ông Hoàng Tùng - chủ tịch UBND TP Thủ Đức - có mặt tại hiện trường vụ cháy thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát từ bãi để xe máy ở tầng trệt. Nhà trọ có kết cấu 5 tầng, 1 tầng trệt và 4 tầng lầu. Tổng diện tích khoảng 800m2, mỗi tầng khoảng 160m2.

Nhà trọ thiết kế và ngăn làm khoảng 38 phòng cho thuê với khoảng 78 người ở.

Hai nạn nhân thiệt mạng được xác định là N.T.G. (25 tuổi, ngụ Thái Bình, nhân viên phục vụ quán ăn) và T.T.T. (20 tuổi, ngụ Thái Bình, công nhân), hai vợ chồng mới cưới nhau được một năm, sau đó từ Thái Bình vào TP.HCM lập nghiệp.

Cả hai được phát hiện tử vong trong phòng trọ tại lầu 2.

Thông tin từ cơ quan chức năng, vụ cháy được khống chế hoàn toàn lúc 6h50.

Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường để chuẩn bị đưa thi thể nạn nhân về nhà xác - Ảnh: MINH HÒA

