Đã có kết quả ADN 3 nạn nhân không thể nhận dạng trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính

Khu nhà trọ trong ngõ sâu ở đường Trung Kính xảy ra hỏa hoạn làm 14 người chết - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngày 26-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác nhận đã có kết quả xác minh ADN của 3 nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ 3 tầng ở ngõ sâu đường Trung Kính (Cầu Giấy) làm 14 người chết, 3 người bị thương xảy ra đêm 24-5.

Một lãnh đạo thuộc Quận ủy Cầu Giấy cũng xác nhận đã có kết quả xét nghiệm ADN của ba nạn nhân xấu số trong vụ cháy nhà trọ trên.

Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, các gia đình đã đến đưa nạn nhân về quê nhà mai táng.

Trước đó, 3/14 nạn nhân trong vụ cháy chưa thể xác định được danh tính vì cơ thể bị cháy đen, không thể nhận dạng.

Ba nạn nhân này gồm anh M.N.T. (37 tuổi, quê Bắc Kạn), anh L.T.T. (24 tuổi, quê Hưng Yên), anh V.N.L. (24 tuổi, quê Lào Cai).

14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Trung Kính hầu hết có tuổi đời còn rất trẻ, trong đó 11 người dưới 30 tuổi, hai người trẻ nhất 23 tuổi và nhiều tuổi nhất là vợ chủ nhà trọ 64 tuổi.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra khỏi đám cháy - Ảnh: MINH THANH

Trước đó, tối 25-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cháy nhà trọ 3 tầng làm 14 người chết để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật Hình sự.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 0h46 ngày 24-5. Hơn 50 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe cứu hỏa, phương tiện chữa cháy được điều động đến dập lửa.

Ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách mặt đường lớn hơn 200m, cảnh sát phải nỗ lực kéo đường ống dẫn nước vào dập lửa, cứu nạn.

0h52, lực lượng công an đã tiếp cận được hiện trường đám cháy. Tuy nhiên lúc này đám cháy đã lan mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện ở sân, khói, khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Cảnh sát và người dân đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo UBND phường Trung Hòa, ngôi nhà này được xây dựng với diện tích khoảng 150m2 trên khu đất 205m2, phần diện tích còn lại khoảng 55m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp điện.

Tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà là 7 người và có 17 người đăng ký thuê trọ với 12 phòng cho thuê.

Sau khi xảy ra vụ cháy, giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định.

Tác giả: PHẠM TUẤN - DANH TRỌNG

