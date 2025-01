Cháy lớn tại công ty giầy ở Thanh Hóa vào đêm giao thừa

Đám cháy tại Công ty TNHH giầy Venus Việt Nam, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) - Ảnh: Người dân cung cấp

Sáng 29-1 (tức mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025), ông Nguyễn Xuân Dũng - phó chủ tịch UBND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa - cho biết đêm giao thừa Tết Ất Tỵ vừa xảy ra vụ cháy lớn tại Công ty TNHH giầy Venus Việt Nam, đóng ở xã Hà Bình, huyện Hà Trung.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo, các cơ quan chức năng của huyện, lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ đạo khống chế và dập tắt đám cháy.

Sau một giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Thanh Hóa đã dập tắt đám cháy, không để cháy lan sang khu vực xung quanh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên toàn bộ kho chứa hàng của doanh nghiệp bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.

Hiện nay, cơ quan chức năng cùng doanh nghiệp đang thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra; đồng thời điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Cũng trong đêm giao thừa Tết Ất Tỵ đã xảy ra vụ cháy thực bì tại khu vực núi đá có cây ở núi Ngọc, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa.

Sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa phối hợp cùng chính quyền địa phương, công an, bộ đội, dân quân tại địa phương đã nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Vụ cháy này chỉ cháy phần thảm thực bì trên khu vực núi đá có cây, không cháy cây xanh.

