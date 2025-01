Một vụ cháy xảy ra tại một căn nhà hẻm 166 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) ngay trong đêm giao thừa (ngày 28-1) khiến người dân TP Vũng Tàu lo sợ.

Theo người dân trong khu vực, khoảng gần 20 giờ, hàng xóm xung quanh phát hiện lửa phát ra từ một căn nhà khóa kín cửa nên gọi điện báo tin cho lực lượng chức năng.

Xe cứu hỏa tại hiện trường

CLIP: Cảnh sát bắc thang "cứu" ngôi nhà đang cháy trong đêm giao thừa

Chỉ ít phút sau, 6 xe cứu hỏa cùng nhiều cán, bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Tiếp nhận thông tin, điện lực TP Vũng Tàu cũng đã điều động nhân viên cắt điện khu vực xung quanh.

Lúc này, 5 xe cứu hỏa tiếp cận đám cháy nhưng do hẻm nhỏ, không thể vào được.

Lực lượng cứu hỏa dùng vòi, kéo vào sâu bên trong để dập lửa. Do bên trong không có người, các chiến sĩ đã phá cửa, tiếp cận hiện trường.

Cảnh sát bắc thang, tiếp cận đám cháy từ phía sau

Một xe khác được điều động, tiếp cận đám cháy từ phía sau, tại hẻm 172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Lúc này, các chiến sĩ dùng thang, nhanh chóng di chuyển qua mái nhà (hàng xóm) phía sau, sau đó kéo ống nước lên trên và phun dập tắt ngọn lửa.

Lực lượng công an phường cũng được huy động để bảo vệ hiện trường, tạm thời phân luồng giao thông hướng dẫn các phương tiện di chuyển hướng khác, không đi qua khu vực đang xảy ra vụ cháy.

Khống chế ngọn lửa từ nhiều phía

Chỉ khoảng 15 phút tiếp cận hiện trường, nhiều chiến sĩ cảnh sát trở ra với mặt nạ chống khói, mệt mỏi sau thời gian giành giật với "bà hỏa" để cứu ngôi nhà. Đám cháy cũng được khống chế ngay lập tức, may mắn không có thiệt hại về người.

Hàng xóm cho biết thời điểm hỏa hoạn, căn nhà này không có người bên trong, có thể gia đình chủ nhà đã đi chơi Tết. Trước lúc xảy ra cháy, người dân có nghe tiếng nổ nhỏ nhưng không xác định được có phải từ ngôi nhà này không.

Nhiều chiến sĩ mệt mỏi trở ra sau thời gian dập lửa, cứu ngôi nhà đang cháy

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động