Cháy 7 cửa hàng ở Hải Phòng

Khoảng 10h25, người dân địa phương phát hiện khói lửa trong quán cafe Bốn Mùa rộng khoảng 70 m2 ở khu 5A, phố Ngọ Dương. Quán lúc này đang đóng cửa.

Chỉ sau 5 phút, lửa đã bao trùm quán rồi lan sang các cửa hàng bán hàng quần áo, hải sản, xe máy, tạp hóa bên cạnh. Dãy cửa hàng này đều là nhà một tầng, dựng khung sắt, lợp tôn.

Đám cháy khiến 7 cửa hàng ở phường Hồng Phong thiệt hại nhiều tài sản. Video: Hoàng Sinh

Một số người dùng bình cứu hóa dập lửa và di chuyển tài sản nhưng bị lửa kèm theo khói đen ngăn cản.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP Hải Phòng đã điều 5 xe cứu hỏa, máy xúc cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp với công an phường, người dân để dập lửa.

Đến hơn 11h, đám cháy được khống chế sau khi đã lan sang 6 nhà. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Ảnh: Hoàng Sinh

Cảnh sát vẫn đang phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy và điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Lê Tân

Nguồn tin: vnexpress.net