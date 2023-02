Cháu trai đâm chết bác ruột

Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng đang đang điều tra vụ án mạng tại khu phố Đa Hội, Châu Khê, TP Từ Sơn (Bắc Ninh).

Trần Văn Cao tại cơ quan công an.

Theo đó, 12h ngày 11/2, tại nhà anh Trần Văn Thông (SN 1994, trú tại Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn) có liên hoan, với sự tham gia của Trần Văn Cao (SN 1999), Trần Văn Dũng (SN 1999), Trần Văn Nam (SN 1988) và Trần Văn Việt (SN 1987) cùng trú tại khu phố Đa Hội. Những người này đều là anh em con chú, con bác. Trong lúc những người này uống rượu, ông Trần Văn Đức (SN 1968) là bố đẻ Việt, Nam (bác ruột Thông, Cao, Dũng) đi qua nhìn vào nhà Thông nhưng không nói gì mà đi về nhà.

Do có mâu thuẫn từ trước, Cao nghĩ ông Đức nhìn đểu mình, nên sau khi uống rượu xong, anh ta đi vào bếp lấy 2 con dao đến nhà ông Đức, lúc này đang ngồi ở bàn uống nước. Cao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến ông Đức gục tại chỗ, được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Từ Sơn (Bắc Ninh) đã bắt giữ nghi can.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: Báo VTC News