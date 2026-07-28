Cháu bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30′ ngày 26/7, chị Th. (SN 2006) đi giao hàng về nhà chồng tại Thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai.

Lúc này, khi vào tới nhà thì thấy anh Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại Thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn là chồng của chị Th.) đang ôm con riêng của chị Th. là cháu N.H.M.K (SN 2023) và xin lỗi. Cháu K. thấy chị Th. liền chạy lại ôm.

Cháu N.H.M.K 3 tuổi bị cha dượng bóp cổ và dùng tay tát vào mặt.

Kiểm tra trên người cháu, chị Th. phát hiện trên vùng mặt và cổ có nhiều vết thương. Sau khi bị chị Th. hỏi, anh Nam đã thừa nhận hành vi đánh cháu và xin lỗi chị. Đến tối cùng ngày, chị Th. đã đến Công an xã trình báo sự vụ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bàu Cạn đã lập biên bản xem xét dấu vết thân thể đối với cháu K. và hướng dẫn chị Th. chở cháu đi bệnh viện để khám, điều trị; đồng thời tổ chức truy tìm đối với Nguyễn Hữu Nam.

Đến sáng 28/7, Nam đã đến Công an xã làm việc và khai nhận, bản thân Nam là cha dượng của cháu K. (Nam và chị Th đã kết hôn). Bên cạnh đó, Nam cũng thừa nhận đã có hành vi dùng tay tát vào vùng mặt và bóp cổ cháu K. Công an cũng đã test nhanh ma túy với Nam và ra kết quả âm tính.

Liên quan đến sự việc này, trong lúc các cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ thì trên mạng xã hội đã xuất hiện nội dung và hình ảnh cháu K. bị bạo hành. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của cháu.

Hiện, sự việc đang được các cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Trần Sỹ

Nguồn tin: congly.vn