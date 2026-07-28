Truy tố nguyên Chủ tịch UBND xã “tiếp tay” cho vợ lừa gần 15 tỷ đồng

Đồng thời truy tố bị can Nguyễn Minh Phúc (SN 1978) nguyên công chức tư pháp - hộ tịch của UBND xã Bảo Quang (nay là UBND xã Bảo Vinh), TP Đồng Nai về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ án, VKSND TP Đồng Nai cũng truy tố hai bị can: Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979, nguyên Chủ tịch UBND xã Bảo Quang) là chồng của Đào Thị Liễu; Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1982, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Quang) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Minh Phúc.

Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ và muốn có tiền tiêu xài, trả nợ nên từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2023, Đào Thị Liễu đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Vì có hiểu biết về lĩnh vực đất đai nên Liễu đã nhận “sổ hồng” của người dân để làm dịch vụ tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đã có 11 người tin tưởng giao “sổ hồng” cho Liễu. Sau đó Liễu giả chữ ký, dấu vân tay của chủ đất soạn hợp đồng ký chuyển nhượng cho nhiều người khác.

Đối tượng Đào Thị Liễu.

Khi ký xong hợp đồng, Liễu đưa hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Nguyễn Minh Phúc là công chức tư pháp - hộ tịch của UBND xã Bảo Quang trước đây, được phân công thực hiện nhiệm vụ chứng thực sao y bản chính và chứng thực chữ ký để đề xuất chứng thực hồ sơ công chứng.

Biết Liễu là vợ của Chủ tịch UBND xã Bảo Quang, nên Nguyễn Minh Phúc đã đồng ý rồi mang hợp đồng chuyển nhượng trình cho Chủ tịch UBND xã Bảo Quang và Nguyễn Thị Hồng Nga - Phó Chủ tịch UBND xã để chứng thực.

Nguyên Chủ tịch và cựu Phó Chủ tịch UBND xã bị VKSND truy tố.

Khi đó, Chủ tịch UBND xã và Phó Chủ tịch UBND xã dù biết Phúc không được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao dịch đất đai nhưng vẫn ký chứng thực vào các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao dịch trên tạo điều kiện cho Liễu lừa đảo chiếm đoạt tiền của 6 người với tổng số tiền hơn 14,7 tỷ đồng. Số tiền này đến nay Liễu vẫn chưa bồi thường cho các bị hại.

Tác giả: Vũ Hội

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân