Chất lượng môi trường nước tại nhiều bãi biển ở Nghệ An trong giới hạn cho phép

Chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Cửa Lò và Cửa Hội cơ bản đạt yêu cầu với 12/13 giá trị thông số quan trắc đạt Quy chuẩn. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Thực hiện chương trình quan trắc, giám sát chất lượng nước biển mùa du lịch thuộc Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện lấy mẫu nước tại 4 bãi biển trên vào ngày 17/6 với 13 thông số giám sát gồm: Nhiệt độ, pH, ô-xy hòa tan (DO), độ đục, độ muối, chất rắn lơ lửng (TSS), amoni (NH4+), phosphat (PO43-), xyanua (CN-), asen (As), mangan (Mn), sắt (Fe) và coliforms (vi khuẩn trong nước). Quy chuẩn so sánh dựa trên QCVN 10-MT:2023/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Qua kết quả phân tích cho thấy, chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Quỳnh Phương hầu hết các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn. Ba thông số vượt quy chuẩn là: TSS vượt 1,04 lần; amoni (NH4+ - N) vượt 1,71 lần; sắt (Fe) vượt 1,472 lần.

Chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Diễn Thành hầu hết đều có các thông số phân tích nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn. Ba thông số vượt quy chuẩn là: TSS vượt 1,32 lần; amoni (NH4+ - N) vượt 2,41 lần; sắt (Fe) vượt 2 lần.

Chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Cửa Lò và Cửa Hội cơ bản đạt yêu cầu với 12/13 giá trị thông số quan trắc đạt Quy chuẩn. Riêng amoni (NH4+ - N) vượt Quy chuẩn tại biển Cửa Lò, Cửa Hội lần lượt là 2,05 lần và 1,98 lần.

Công văn số 4303/STNMT-QTMT của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cũng nêu rõ, tổng chất rắn lơ lửng TSS, amoni (NH4+ - N), sắt (Fe) vẫn có ghi nhận kết quả vượt Quy chuẩn nước biển trong những năm qua. Việc thay đổi quy chuẩn quốc gia áp dụng từ QCVN 10-MT:2015/BTNMT sang QCVN 10:2023/BTNMT từ tháng 9/2023 dẫn đến giới hạn thông số amoni quy định thấp hơn nên kết quả quan trắc có vượt quy chuẩn, mặc dù chất lượng nước biển ven bờ tại các bãi biển hiện tại không có biến đổi so với các năm trước.

Là tỉnh thuộc miền Trung, Nghệ An có đường bờ biển dài hơn 82 km trải dài qua 5 huyện, thị xã ven biển gồm: Thị xã Cửa Lò, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Hoàng Mai. Với lợi thế tiếp giáp bờ biển, nhiều địa phương ở các huyện, thị xã này sở hữu nhiều bãi tắm đẹp có quan thiên nhiên hoang sơ, đẹp với bờ cát mịn, nước trong xanh, sóng hiền hòa.

Bãi biển Quỳnh Phương nằm phía Đông Bắc của thị xã Hoàng Mai với chiều dài gần 3 km; bãi biển Diễn Thành có chiều dài khoảng hơn 4 km, thuộc địa phận xã Diễn Thành, một trong 8 xã bãi ngang, ven biển của huyện Diễn Châu.

Hai bãi biển Cửa Lò, Cửa Hội là những điểm du lịch biển nổi tiếng, được mệnh danh là những bãi biển đẹp nhất nhì khu vực miền Trung. Đây là những bãi biển thu hút đông đảo du khách trong nước và du khách nước ngoài tìm về tắm biển, du lịch, nghỉ dưỡng trong những dịp hè, cao điểm mùa du lịch biển; tạo nên thế mạnh về phát triển du lịch biển của từng địa phương.

Tác giả: Xuân Tiến - Hải An

Nguồn tin: Báo Tin tức