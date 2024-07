'Cú hích' đầu tư tại VSIP Nghệ An: Công ty của Singapore quyết định 'bơm' thêm 150 triệu USD tăng cường quy mô sản xuất

Công ty TNHH Công nghệ chính xác Luxcase (Việt Nam), thuộc Casetek Singapore Pte. Ltd., đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất chủ trương tăng vốn đầu tư thêm 150 triệu USD.

Ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư 24 triệu USD, quy mô sử dụng đất 10,9ha. Theo đề xuất, tổng mức đầu tư sẽ tăng từ 24 triệu USD lên 174 triệu USD.

Số vốn bổ sung này sẽ được dùng để đầu tư thêm vào chi phí máy móc, thiết bị sản xuất, và chi phí xây dựng.

Dự án của Luxcase tại Nghệ An sẽ tăng quy mô sản xuất từ 7,2 triệu sản phẩm/năm lên 13,61 triệu sản phẩm/năm. Địa điểm thực hiện dự án nằm tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An.

Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An

Trước đó, vào tháng 1 năm nay, tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Luxcase với tổng mức đầu tư ban đầu là 24 triệu USD. Dự án này nằm trong khuôn khổ Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Nghệ An, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 6,76% (quý I tăng 6,38%; quý II tăng 7,22%), đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 26 cả nước, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (6,15%).

Trong đó, thu hút đầu tư tiếp tục đạt được kết quả khá tích cực: Tính đến ngày 25/6/2024, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 21.253,6 tỷ đồng. Trong đó thu hút được 03 dự án FDI/48 triệu USD, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 291,6 triệu USD cho thấy sự hấp dẫn và tiềm năng phát triển của tỉnh trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.

Việc Luxcase tăng vốn đầu tư không chỉ góp phần nâng cao năng lực sản xuất mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động địa phương, thúc đẩy kinh tế tỉnh Nghệ An phát triển mạnh mẽ. Sự cam kết của Luxcase vào dự án tại Nghệ An cũng phản ánh sự tin tưởng của các nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh và cơ sở hạ tầng của tỉnh.

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: dautu.kinhtechungkhoan.vn