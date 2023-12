Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Bùi Quang Thanh

Ngày 20/12, tại Nghệ An, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố các quyết định điều động đối với Thiếu tướng Phạm Thế Tùng (SN 1972, quê quán ở Hưng Yên), Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an).