Chân dung người thay ông Phạm Nhật Vượng làm tổng giám đốc Công ty Sản xuất và Kinh doanh VinFast

Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast có tổng giám đốc mới - Ảnh: VF

Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) vừa công bố nghị quyết miễn nhiệm ông Phạm Nhật Vượng khỏi chức vụ Tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 22-6. Đồng thời công ty bổ nhiệm ông Trịnh Văn Ngân giữ chức vụ này thay thế.

Thông tin Linkedin cho biết ông Ngân xuất thân tốt nghiệp kỹ sư cơ khí ngành ô tô, Đại học Bách khoa Hà Nội niên khóa 1994-1999.

Ông Ngân là chuyên gia có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất và vận hành, 18 năm trong lĩnh vực ô tô. Ông từng nắm giữ các vị trí cấp cao tại các tập đoàn công nghiệp và sản xuất ô tô lớn.

Giai đoạn tháng 9-2009 đến tháng 4-2018, ông Ngân đảm nhận vị trí Plant Manager (giám đốc nhà máy) tại Ford Việt Nam. Từ tháng 6-2018 đến tháng 3-2019, ông giữ chức vụ Phó tổng giám đốc tại VinFast LLC, phụ trách Khu tổ hợp nhà cung cấp (Supplier Park).

Sau đó, từ tháng 4-2019, ông chuyển sang vị trí Giám đốc sản xuất máy phát điện cho tua bin gió tại GE Renewable Energy.

Thông tin về kinh nghiệm làm việc của ông Trịnh Văn Ngân - Ảnh: Linkedin

Động thái thay đổi Tổng giám đốc VFTP diễn ra sau khi VinFast thực hiện tách mảng sản xuất tại Việt Nam. Một số tài sản của VFTP sẽ được chia tách sang một pháp nhân mới, dự kiến mang tên Công ty cổ phần VinFast Việt Nam (VFVN).

VinFast dự kiến chuyển nhượng toàn bộ lợi ích tại VFTP cho nhóm nhà đầu tư do Công ty cổ phần Đầu tư nghiên cứu và Phát triển Tương lai dẫn đầu. Ông Phạm Nhật Vượng tham gia với tư cách nhà đầu tư thiểu số.

VFVN trở thành công ty con trực tiếp của VinFast, nắm giữ các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn như nghiên cứu và phát triển toàn cầu, sở hữu trí tuệ, hậu mãi, kinh doanh bán hàng,...

Để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn, VFVN và VFTP sẽ ký thỏa thuận sản xuất. Theo đó VFTP tiếp tục sản xuất xe mang thương hiệu VinFast tại Việt Nam theo thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật do VFVN cung cấp.

Tác giả: Nguyên Nguyên

Nguồn tin: tuoitre.vn