Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị quỹ đất sạch để triển khai một mô hình có thể giúp hàng triệu người Việt an cư

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội, sáng 22/6. Ảnh: VGP

Mô hình này là nhà ở cho thuê.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1115 của Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới (Kế hoạch).

Theo kế hoạch, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát lại quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch nhà ở gắn với hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu, giáo dục, y tế và văn hóa. Trong số đó, nhiệm vụ trọng tâm là chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê.

Việt Nam cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê

Đáng chú ý, tại kế hoạch triển khai, Chính phủ khẳng định quan điểm quyền có nơi ở hợp pháp là quyền cơ bản của công dân, tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp khả năng chi trả là thước đo của tiến bộ xã hội. Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở để hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có chỗ ở.

Do đó, Chính phủ yêu cầu chuyển đổi mạnh tư duy phát triển nhà ở. Ngoài nhà ở để bán, Việt Nam cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đặc biệt là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thủ tướng yêu cầu phát triển nhà ở trong giai đoạn tới theo cơ chế thị trường có sự định hướng, quản lý hiệu quả của Nhà nước. Dù Nhà nước không bao cấp về nhà ở, nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.

Kế hoạch nêu rõ, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua xây dựng thể chế, chính sách, quy hoạch để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch, doanh nghiệp tham gia xây dựng, vận hành với lợi nhuận hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả.

Nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân. Ảnh minh họa: VTV

Người đứng đầu Chính phủ định hướng huy động đa dạng nguồn lực, không chỉ ngân sách. Cùng với đó, tập trung khơi thông dòng vốn tư nhân, dòng vốn dài hạn từ các quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng. Đồng thời, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để dẫn dắt, thúc đẩy thị trường, tạo động lực huy động nguồn lực tư nhân tham gia đầu tư, phát triển nhà ở để cho thuê.

Bên cạnh việc chuẩn bị quỹ đất sạch, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu xây dựng chính sách đất đai, tín dụng, cơ chế tài chính và thuế phù hợp để phát triển nhanh thị trường nhà ở cho thuê với giá hợp lý, cùng với đó khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư.

Trên thực tế, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu cơ chế ưu đãi về đất đai, tài chính để phát triển loại nhà ở này.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu thực hiện đơn giản hóa thủ tục phát triển nhà ở theo cơ chế một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn. Các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, giao đất, cấp phép xây dựng, tiếp cận tín dụng ưu đãi phải được rút ngắn, bảo đảm thuận lợi, rõ thời hạn và trách nhiệm cá nhân.

Đồng thời, đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; tăng cường ứng dụng công nghệ số, dữ liệu trong quản lý phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Các bộ, ngành được giao rà soát lại quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch; trong đó, quy hoạch nhà ở trong mọi phân khúc phải gắn liền với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục... trước hết tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu vực đô thị hóa nhanh. Đồng thời, chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê.

Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ, minh bạch các trường hợp được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhà ở.

Theo kế hoạch, các bộ ngành sẽ tiến hành nghiên cứu, cụ thể hóa các chủ trương mới vào Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm nay.

Ngay trong sáng nay (22/6), Hà Nội khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng, phường Long Biên và khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp. Hà Nội cũng chính là nơi tiên phong ở Việt Nam phát triển mô hình nhà ở này. Đây là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội, tạo tiền đề để từng bước hình thành một phân khúc nhà ở mới. Mục tiêu của Hà Nội là từng bước hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp; cũng như góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế.

Tác giả: Minh Hằng

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường