Cô gái ‘vẽ’ chuyện đầu tư mỹ phẩm để lừa người đàn ông 700 triệu đồng

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định - Ảnh: H.B.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (29 tuổi, trú phường Phú Xuân, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra xác định: từ tháng 10-2024 đến 11-2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Phạm Thị Mỹ Tuyết đã nhiều lần đưa ra các thông tin không đúng sự thật với ông N.V.T. về việc sở hữu cổ phần tại Công ty Global Group, kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh mỹ phẩm với mức lợi nhuận từ 7-8%/tháng.

Tin tưởng những lời giới thiệu này, ông T. đã nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết để góp vốn đầu tư.

Không chỉ vậy, từ ngày 19 đến 22-11-2024, Tuyết tiếp tục dựng lên câu chuyện lô hàng mỹ phẩm bị lực lượng quản lý thị trường tại Huế kiểm tra, cơ quan thuế truy thu thuế và cần tiền để "xử lý" nhằm lấy hàng về tiếp tục kinh doanh.

Tin là thật nên ông T. đã nhiều lần chuyển cho Tuyết tổng số tiền 700 triệu đồng.

Quá trình điều tra cho thấy, do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo, Tuyết đã lợi dụng niềm tin của ông T. để đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về việc góp vốn mua cổ phần, kinh doanh mỹ phẩm và việc cần tiền để "chung" cho cơ quan chức năng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Tuyết sử dụng vào mục đích đầu tư tiền ảo và thua lỗ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: tuoitre.vn