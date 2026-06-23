Người đàn ông trúng Vietlott 83 tỷ lại tiếp tục "gặp lộc" khiến ai cũng bất ngờ

Tối 22/6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, anh Lê Phước Tính, chủ đại lý vé số An Khang tại phường Bến Cát, Tp.HCM xác nhận một tin khiến nhiều người bất ngờ: ông Bùi Văn Mạnh, người từng trúng Vietlott hơn 83 tỷ đồng, tiếp tục trúng thêm 16 tờ vé số giải ba kỳ quay ngày 22/6 của xổ số Tp.HCM.

Các tờ vé mang dãy số 76666, mỗi tờ trúng 10 triệu đồng, nâng tổng giá trị giải thưởng lần này lên khoảng 160 triệu đồng. Đây tiếp tục là một "cú trúng" nối dài chuỗi may mắn hiếm gặp của người đàn ông này trong thời gian gần đây.

Chủ đại lý vé số An Khang xác nhận anh Mạnh (ảnh), người trúng Vietlott hơn 83 tỷ và xổ số miền Nam 900 triệu đồng mới đây lại trúng xổ số miền Nam ngày 22/6. Ảnh: NVCC

Điều đáng nói trước đó không lâu, vào ngày 18/6, ông Mạnh cũng từng trúng giải nhất xổ số Bình Thuận với 30 tờ vé, tổng giá trị gần 1 tỷ đồng, với dãy số may mắn 73666. Việc 1 người liên tiếp trúng các giải lớn chỉ trong vài ngày khiến nhiều người không khỏi chú ý.

"Không thể may mắn hơn khi chủ nhân Jackpot hơn 83 tỷ đồng lại tiếp tục đón thêm lộc lớn chỉ trong cùng một tháng," anh Tính chia sẻ trên trang cá nhân của đại lý.

Câu chuyện của ông Mạnh càng thu hút sự quan tâm khi trước đó, vào kỳ quay ngày 26/5, ông đã trúng giải Jackpot 1 của Vietlott Power 6/55 với số tiền hơn 83,5 tỷ đồng. Sau khi nhận thưởng, ông công khai danh tính, không đeo mặt nạ như nhiều trường hợp khác.

Chia sẻ về quyết định này, ông Mạnh cho biết ông đã theo dõi Vietlott từ lâu và nếu có may mắn trúng giải thì sẽ không giấu tên. Với ông, trúng số là một niềm vui lớn và hoàn toàn có thể đón nhận một cách đàng hoàng, minh bạch.

Câu chuyện về chuỗi may mắn liên tiếp của ông Mạnh hiện vẫn đang được nhiều người bàn luận, vừa bất ngờ, vừa hiếm thấy trong thực tế xổ số vốn mang tính ngẫu nhiên rất cao.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn