Nghiên cứu, triển khai dự án xây dựng kho dự trữ xăng dầu khu vực Bắc Lào

Ngày 24/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào (thuộc Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào), nhằm rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình hợp tác giữa hai nước trong 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai hiệu quả các hiệp định, kế hoạch, thỏa thuận hợp tác đã được thống nhất giữa hai nước.

Đối với các dự án đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào trong lĩnh vực khai khoáng, nông nghiệp sạch, trồng cây công nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền, thực hiện đúng quy định pháp luật, trên cơ sở đánh giá đầy đủ các tác động, hiệu quả kinh tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu (Ảnh: VGP).

Về kết nối hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Vientiane và tuyến đường sắt Vũng Áng – Vientiane, nghiên cứu phương án xây dựng tuyến cao tốc từ cảng Vũng Áng đến cửa khẩu Nậm Cắn (Quảng Trị) trên cơ sở bảo đảm hiệu quả tổng thể của dự án.

Đối với lĩnh vực năng lượng, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động rà soát nhu cầu, kịp thời báo cáo Chính phủ về các đề xuất mua điện từ Lào, cũng như các nội dung hợp tác về mua bán than, điện; khẩn trương nghiên cứu, triển khai dự án xây dựng kho dự trữ xăng dầu, đường dây truyền tải điện 500 kV khu vực Bắc Lào.

Đối với các dự án đầu tư mới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chủ động trao đổi, thống nhất với phía Lào để lựa chọn các dự án phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực.

Về các kiến nghị của các doanh nghiệp Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, làm việc với phía Lào để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế, phí, hạn ngạch và thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Tài chính phát huy vai trò cơ quan thường trực Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào; tích cực đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch hợp tác năm 2026.

Các bộ, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức các đoàn công tác sang Lào kiểm tra thực tế, đôn đốc tiến độ các dự án, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn