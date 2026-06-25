Vụ mất tích bí ẩn của thiếu nữ được cha dượng đón khỏi trường

Bố mẹ ly hôn khi Alissa mới 3 tuổi. Mẹ cô tái hôn với Michael Turney, thợ điện có ba con riêng. Cặp đôi có con gái chung là Sarah, cùng xây dựng một gia đình lớn khi Michael nhận nuôi cả Alissa và anh trai.

Người mẹ qua đời vì ung thư phổi khi Alissa 9 tuổi và Sarah 4 tuổi, để lại Michael một mình nuôi nấng hai con gái nhỏ. Bốn người con lớn đã trưởng thành và sống riêng vào thời điểm đó.

Đến tuổi thiếu niên, Alissa thường phàn nàn với bạn bè rằng Michael rất nghiêm khắc và bảo bọc quá mức, thậm chí còn lắp camera giám sát khắp ngôi nhà ở thành phố Phoenix, bang Arizona. Tuy nhiên, Alissa vẫn có thể quen bạn trai, đi làm part-time tại cửa hàng thức ăn nhanh và ấp ủ ước mơ chuyển đến California.

"Cô ấy biết ông ta đang quan sát", bạn trai của Alissa, Jon Laakman, sau đó nói với cảnh sát.

Mất tích hay bỏ nhà đi?

Alissa biến mất vào ngày 17/5/2001, ngày cuối cùng của năm học lớp 11 tại trường trung học Paradise Valley ở Phoenix. Khi đó cô 17 tuổi.

Người cuối cùng được cho là đã nhìn thấy Alissa trước khi cô biến mất là cha dượng Michael. Theo hồ sơ cảnh sát, Alissa ghé lớp học của bạn trai, Jon, vào khoảng 11h hôm đó để thông báo Michael sẽ đến đón cô về sớm. Sau đó, Michael nói với nhà chức trách rằng đã đưa Alissa đi ăn trưa, sau đó hai người cãi vã và ông đưa Alissa về nhà vào khoảng 13h.

Vài giờ sau, Michael liên lạc với cảnh sát Phoenix báo cáo Alissa đã bỏ nhà đi, nhưng không mang theo quần áo, điện thoại di động, đồ trang điểm, trang sức, xe hơi và gần 1.800 USD tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Nữ sinh cũng được cho là đã để lại một tờ giấy nhắn trong phòng ngủ nói rằng sẽ đến California, nơi dì cô đang sống.

Sarah chia sẻ rằng khi đó không hề thấy lo lắng vì cứ nghĩ chị sẽ quay lại.

Alissa Turney và cha dượng Michael Turney. Ảnh: People

Dù Michael khẳng định con gái riêng của vợ bỏ nhà đi, cảnh sát vẫn lập hồ sơ người mất tích, nhưng không thẩm vấn Michael hay khám xét phòng của Alissa, kể cả sau khi người dì tiết lộ Alissa chưa bao giờ đến California.

Trong khi đó, Michael tiếp tục khẳng định Alissa đang ở California, nói với nhà chức trách vào ngày 24/5 rằng con gái riêng đã gọi cho mình từ một bốt điện thoại công cộng ở thành phố Riverside, nhưng cúp máy ngay lập tức. Dẫu vậy, thông tin do Michael cung cấp không mang lại manh mối nào.

Khám phá bất ngờ trong nhà cha dượng

Cuộc điều tra vụ mất tích của Alissa bị đình trệ trong nhiều năm.

"Không ai tìm kiếm chị ấy cả. Không một ai trong gia đình tôi. Cảnh sát cũng chẳng làm gì dù chị ấy đã được báo cáo mất tích. Chẳng có gì thực sự xảy ra cho đến năm 2006", Sarah chia sẻ.

Vào thời điểm đó, kẻ giết người hàng loạt Thomas Hymer - đang thụ án chung thân tại nhà tù ở Florida - đã thú nhận giết Alissa. Tuy nhiên, khi bay đến Florida để thẩm vấn Thomas, cảnh sát Phoenix nhận ra lời thú nhận đó là giả.

Những lời khai của Thomas không giúp nhà chức trách tìm thấy Alissa, nhưng giúp vụ án thu hút sự chú ý trở lại. Năm 2008, cảnh sát mở lại cuộc điều tra và tiến hành hơn 200 cuộc thẩm vấn với những người thân cận nhất với Alissa. Trong các cuộc thẩm vấn này, nhiều bạn thân của Alissa cáo buộc rằng Michael đã lạm dụng bằng lời nói và tình dục đối với con gái riêng trong nhiều năm.

"Ông ta luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu, ngay từ lần đầu gặp mặt", Charity Behrend, bạn thân lâu năm của Alissa, chia sẻ.

Khi được hỏi có lạm dụng tình dục Alissa hay không, Michael nói: "Tôi chưa bao giờ làm vậy, và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì như thế".

Điều tra viên cố gắng khám xét phòng của Alissa vào năm 2008, nhưng Michael không cho họ vào nhà. Theo cảnh sát, Michael đã từ chối hợp tác với cuộc điều tra và là thành viên duy nhất trong gia đình Turney không hợp tác.

Đến tháng 12/2008, cảnh sát tin rằng Michael chịu trách nhiệm về vụ mất tích. Họ khám xét nhà ông ta và ngỡ ngàng khi tìm thấy hàng chục quả bom tự chế, 19 khẩu súng, hai ống giảm thanh và một bản tuyên ngôn dài 98 trang mô tả chi tiết âm mưu của Michael nhằm thực hiện vụ giết người hàng loạt tại trụ sở địa phương của công đoàn công nhân ngành điện.

Tháng 4/2010, Michael nhận tội tàng trữ trái phép thiết bị nổ chưa đăng ký và phải ngồi tù 7 năm. Nhưng theo cảnh sát, đây chưa phải là công lý cho Alissa.

Nỗ lực của con gái đưa cha vào tù

Trong lúc Michael thụ án tù, các thám tử khuyến khích Sarah thu hút sự chú ý của dư luận về vụ án của chị gái mình với hy vọng tìm ra manh mối hoặc bằng chứng mới.

Sarah, cùng các anh chị của mình, tin rằng Alissa đã chết và Michael là người phải chịu trách nhiệm. Cô lập nhiều trang mạng xã hội dành riêng cho vụ án, thu hút gần 300.000 chữ ký cho bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi bắt giữ Michael.

Podcast "Voices for Justice" và các video TikTok do Sarah thực hiện được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng chục triệu lượt xem, giúp khơi lại sự quan tâm đến vụ án chưa được giải quyết này.

Sarah đưa ra bằng chứng chống lại cha mình, bao gồm đoạn ghi âm từ camera gia đình năm 1997 cho thấy Alissa gọi Michael là "kẻ biến thái" và đoạn ghi âm bí mật từ cuộc trò chuyện năm 2017 với cha cô, trong đó ông ta nói rằng sẽ cung cấp "tất cả câu trả lời trung thực mà con muốn nghe" khi hấp hối.

Trước đó, luật sư của Michael đã phản đối việc công tố viên đưa ra những bằng chứng "không liên quan" tại phiên tòa, mô tả bị cáo "là một người cha tồi và biến thái nên chắc chắn đã giết con gái mình".

Những đoạn ghi âm này đã góp phần củng cố bằng chứng dẫn đến việc bắt giữ Michael. Ngày 20/8/2020, Michael bị bắt và bị buộc tội giết người cấp độ hai liên quan đến vụ án của Alissa.

Phán quyết vô tội

Phiên tòa xét xử Michael về cáo buộc sát hại Alissa bắt đầu vào tháng 7/2023, gần ba năm sau khi ông ta bị bắt, dù thi thể nạn nhân chưa được tìm thấy và cái chết chỉ được cho là đã xảy ra.

Michael Turney ngồi xe lăn hầu tòa. Ảnh: Arizona Republic

Bên bào chữa yêu cầu tòa tuyên trắng án nếu không có bằng chứng xác đáng nào để chứng minh tội danh, theo luật của bang Arizona. Họ lập luận rằng bên công tố không đưa ra được bằng chứng Alissa đã chết, hoặc Michael là nguyên nhân gây ra cái chết được cho là đã xảy ra.

"Vụ án này không hề có chứng cứ vật chất nào. Không có thi thể, không có hiện trường vụ án, không có bằng chứng nào cho thấy một vụ giết người đã xảy ra", luật sư bào chữa nói trước tòa.

Thẩm phán đồng ý với bên bào chữa và bác bỏ tất cả cáo buộc chống lại Michael. Ông ta được trả tự do vào ngày 18/7/2023.

Michael khẳng định vô tội suốt nhiều năm qua. Ông ta đệ đơn kiện cảnh sát Phoenix và các ủy viên công tố quận vào tháng 1/2024, cáo buộc giam giữ trái phép và xâm phạm quyền cá nhân.

Tháng 9/2024, Michael cáo buộc bị Sở Cảnh sát Phoenix gài bẫy để trả thù vì đã vạch trần tham nhũng. "Sự thật rồi sẽ được phơi bày, chỉ cần thời gian", Michael nói.

Đã 25 năm trôi qua, tung tích của Alissa hiện còn là bí ẩn. Người cha dượng đến nay vẫn khẳng định không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái riêng. "Tôi không biết Alissa đang ở đâu, còn sống hay đã chết", Michael nói với truyền thông.

Tuy nhiên, Sarah tin rằng chị gái đã qua đời và vẫn đang tiếp tục hành trình tìm kiếm công lý. "Trong thâm tâm, tôi tin chắc rằng Alissa đã không còn. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để đi đến kết luận đó", Sarah chia sẻ vào năm 2020.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net