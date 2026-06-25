Người đẹp Lệ Nam gây bất ngờ với diện mạo khác lạ

Mới đây, Miss Grand Vietnam 2024 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024) tổ chức buổi sơ khảo bổ sung dành cho các thí sinh không thể tham dự buổi sơ khảo chính thức ngày 3/7 trước đó.

Xuất hiện tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2024, người đẹp gốc Tiền Giang gây chú ý với mái tóc tém cá tính.

Có mặt tại đây, người đẹp Nam Anh gây chú ý với diện mạo khác lạ cùng mái tóc tém cá tính. Trái ngược các thí sinh khác khi tham gia Miss Grand Vietnam, Nam Anh lựa chọn trang phục quần tây, áo sơ mi trắng thanh lịch, giản dị thay cho những chiếc váy dạ hội cut-out lộng lẫy, quyến rũ.

Xuất hiện tại buổi sơ khảo bổ sung, người đẹp Lệ Nam còn mang theo quyển sách do chính cô viết và bán để gây quỹ. Chia sẻ với ban giám khảo, người đẹp cho biết, cô viết quyển sách Sức mạnh nội tại trong 6 tháng và dùng lợi nhuận thu được để quyên góp vào quỹ Phòng chống bạo lực.

Người đẹp Tiền Giang chia sẻ đã bán được 100 cuốn và sẽ xuất bản sách lần 2. Đến với Miss Grand Vietnam 2024, cô mong muốn được tiếp tục hành trình này, hy vọng nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người.

Nguyễn Thị Lệ Nam trở lại đường đua nhan sắc, bày tỏ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân.

Lệ Nam tâm sự, đây là lần thứ 3 cô tham gia cuộc thi nhan sắc và đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định. Người đẹp thấy rằng năm nay cũng là cơ hội cuối cùng của mình vì cô đã 28 tuổi. "Do đó, tôi đến đây với tâm thế sẵn sàng làm hết những gì mình có thể, hơn hết là có thể tiếp tục hành trình cho những dự án cộng đồng của mình. Mong rằng Miss Grand Vietnam 2024 tiếp thêm cho tôi sự tự tin, mở ra nhiều cơ hội để làm việc, cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Khi còn cơ hội, tôi sẽ nỗ lực để khán giả có nhiều góc nhìn tích cực hơn về mình”, cô chia sẻ.

Trở lại đường đua nhan sắc, người đẹp Tiền Giang có niềm tin mạnh mẽ với hy vọng cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân. Khi còn cơ hội, cô sẽ nỗ lực để khán giả có nhiều góc nhìn tích cực hơn về mình.

"Là một cô gái sinh ra trong môi trường nhiều bạo lực, đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý khi lớn lên, tôi tìm thấy điểm chung giữa câu chuyện cá nhân và lý tưởng của cuộc thi Miss Grand Vietnam.

Khi đã có thể vượt qua được những nỗi đau, tôi nghĩ tôi có kinh nghiệm, có lòng trắc ẩn, tôi muốn mình có tiếng nói, hành động để chống lại bạo lực nhiều hơn nữa. Tôi tin khi có đủ lòng tin và trái tim đủ ấm thì ánh sáng sẽ soi chiếu để tôi tìm thấy con đường", Lệ Nam cho biết.

Nam Anh sinh năm 1996, là chị gái song sinh của Nam Em. Người đẹp Tiền Giang được đánh giá cao khi sở hữu chiều cao lý tưởng 1m75, nặng 54kg với các số đo 3 vòng tiệm cận mức chuẩn 86 - 60 - 94cm. Trước đó, cô từng tham gia cuộc thi Miss World nhưng không đạt được giải thưởng nào. Quay trở lại với Miss Universe Việt Nam, Nam Anh lọt Top 10 và nhận giải Gương mặt đẹp nhất.

Tác giả: Hương Giang (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn