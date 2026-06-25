Nữ nghi phạm gốc Việt bị FBI truy nã vì lừa 100 triệu USD

Ngày 23/6, các quan chức FBI thông báo Emylee Thai, ở bang Texas, đã được đưa vào danh sách những đối tượng lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất của cục này sau cáo buộc gian lận trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trị giá gần 100 triệu USD.

Emylee Thai sinh ngày 27/8/1984, còn có các tên gọi khác là Tan Kelsey, Le-Thai Kimberly Anhthu, Thai Thu Anh.

Theo văn phòng FBI tại Houston, Emylee Thai bị cáo buộc thực hiện hành vi gian lận hàng triệu USD thông qua đường dây xét nghiệm di truyền không cần thiết về mặt y khoa kết hợp với chi tiền "lại quả", tức trả lợi ích ngầm cho người giới thiệu bệnh nhân hoặc chỉ định xét nghiệm.

Giới chức cho biết Emylee bị truy tố vì âm mưu gian lận y tế, âm mưu lừa đảo Chính phủ Mỹ và chi tiền "lại quả" trong một chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang.

FBI đăng tải 3 hình ảnh của Emylee Thai trong thông báo truy nã.

Theo cáo trạng, từ năm 2019, Emylee - chủ sở hữu một phòng xét nghiệm - đã ký hợp đồng với các bên tiếp thị để họ chuyển đến phòng xét nghiệm các phiếu chỉ định xét nghiệm đã có chữ ký của bác sĩ cùng mẫu ADN của người thụ hưởng chương trình bảo hiểm liên bang (thường là bệnh nhân có Medicare). Đổi lại, các bên này được hưởng một tỷ lệ phần trăm từ khoản tiền mà phòng xét nghiệm được chương trình bảo hiểm liên bang hoàn trả sau khi thanh toán chi phí xét nghiệm.

Các quan chức cho biết, những xét nghiệm di truyền này (thường được Medicare chi trả vài nghìn USD cho mỗi người thụ hưởng) không cần thiết về mặt y khoa, kết quả xét nghiệm nhiều khi không được sử dụng trong quá trình điều trị của bệnh nhân.

Theo các quan chức FBI, vào khoảng thời gian đó, phòng xét nghiệm của Emylee đã gửi yêu cầu thanh toán tới Medicare với tổng trị giá khoảng 142 triệu USD cho các xét nghiệm di truyền, và đã được chi trả khoảng 95 triệu USD trên các yêu cầu này.

Giới chức cho biết sau khi bị bắt, Emylee được bảo lãnh tại ngoại với một số điều kiện, bao gồm việc đeo thiết bị theo dõi vị trí. Ngày 8/12/2022, thiết bị giám sát của Emylee bị tháo bỏ, vị trí cuối cùng được ghi nhận là tại Sân bay Quốc tế Harry Reid ở Las Vegas. Ngày hôm sau, sau nhiều nỗ lực liên lạc và truy tìm Emylee không thành, nhà chức trách đã ban hành lệnh bắt giữ.

Điều tra viên cho biết đã xác định Emylee trốn khỏi Mỹ bằng máy bay riêng dưới danh tính giả. Quan chức FBI tại Houston cho biết Emylee nhiều khả năng đang ở Việt Nam.

Theo giới chức, ngày 5/7/2023, Emylee tiếp tục bị truy tố riêng về cáo buộc tiêu hủy và làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở một cuộc điều tra liên bang.

Văn phòng FBI tại Houston treo thưởng tới 150.000 USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ Emylee.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net