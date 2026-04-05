Ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỉ phú giàu nhất Đông Nam Á

Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes tại ngày 5-4, ông Phạm Nhật Vượng đang đứng thứ 100 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh.

Với khối tài sản ròng đạt 24,5 tỉ USD, ông Phạm Nhật Vượng đã vượt qua ông Prajogo Pangestu - tỉ phú người Indonesia - để vươn lên vị trí người giàu nhất Đông Nam Á.

Ông Prajogo Pangestu (sinh năm 1944) là nhà sáng lập Barito Pacific Group, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực lâm nghiệp, năng lượng và hóa dầu. Tài sản của ông từng tăng mạnh, có thời điểm vượt mốc 40 tỉ USD, nhờ các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Hiện tại ông Prajogo Pangestu đứng ở vị trí thứ 138 trong bảng xếp hạng người giàu, với tổng tài sản ước tính lùi về mức khoảng 18,6 tỉ USD. Nguyên nhân chủ yếu do cổ phiếu của tập đoàn do vị này sở hữu giảm khoảng 60% tính từ đầu năm.

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, hai thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng - vợ là bà Phạm Thu Hương và em vợ là bà Phạm Thúy Hằng - cũng ghi nhận mức gia tăng tài sản đáng kể, nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC. Tính riêng 1 tuần trở lại đây, cổ phiếu này tăng 7%, lên mốc 141.000 đồng/đơn vị.

Tài sản ròng của bà Phạm Thu Hương hiện đạt khoảng 2,5 tỉ USD, trong khi bà Phạm Thúy Hằng sở hữu khối tài sản ước tính 1,8 tỉ USD.

Để thống kê tài sản của các tỉ phú thế giới, Forbes sẽ gặp trực tiếp các tỉ phú hoặc trao đổi với họ qua hình thức trực tuyến hay điện thoại.

Đồng thời tạp chí này cũng cho biết họ phỏng vấn nhân viên của các tỉ phú, người đại diện, nhà quản lý tài sản và cố vấn tài chính, cũng như các đối thủ cạnh tranh, đồng nghiệp và luật sư liên quan.

Việc xác định giá trị tài sản của họ đòi hỏi phải rà soát hàng nghìn hồ sơ từ Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) cùng nhiều tài liệu quản lý khác, hồ sơ tòa án, hồ sơ thừa kế và các bài báo liên quan.

Tờ tạp chí Mỹ này đã xem xét mọi loại tài sản, bao gồm: cổ phần tại các công ty niêm yết và chưa niêm yết, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền, máy bay, trang trại, vườn nho, trang sức, bộ sưu tập xe hơi và nhiều loại tài sản khác. Ngoài ra họ cũng tính đến các khoản nợ đã biết và các khoản đóng góp từ thiện.

Danh sách không bao gồm các khối tài sản gia đình đã được phân tán cho nhiều thành viên. Tuy nhiên Forbes cho biết họ ghi nhận tài sản thuộc về gia đình trực hệ của người sáng lập còn sống dưới tên của chính người sáng lập đó.

Trong một số trường hợp họ cũng tính cả phần tài sản do thành viên gia đình trực hệ của người thừa kế nắm giữ. Khi điều này xảy ra, trong mục thông tin của cá nhân đó sẽ xuất hiện ký hiệu "& family" (và gia đình).

