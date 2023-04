Chấn động Cúp C1: Man City vùi dập Bayern Munich, đặt một chân vào bán kết

Video bàn thắng Man City 3-0 Bayern Munich (FPT)

Đúng như dự đoán, các hậu vệ của Bayern Munich đã dành cho Erling Haaland ngay từ những phút đầu tiên. "Hùm xám" hiểu rõ được sự nguy hiểm của chân sút chủ lực bên phía Man City.

Bên ngoài đường biên, cả hai vị huấn luyện viên Thomas Tuchel và Pep Guardiola đều tích cực hò hét chỉ đạo các học trò. Đây cũng là phong cách quen thuộc của hai vị chiến lược gia hàng đầu này.

Musiala suýt chút nữa mở tỷ số cho Bayern Munich nhưng trung vệ Ruben Dias đã chơi lăn xả cứu cho Man City một bàn thua trông thấy.

Thế bế tắc trên sân Etihad được khai thông nhờ cái tên không ai ngờ đến. Phút 27, Rodri ngoặt bóng loại bỏ Musiala trước khi "vẽ đường cong" tuyệt đẹp đi vào góc chết khung thành khiến thủ thành Sommer bay người trong bất lực. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Rodrid ở Champions League.

Bayern Munich thậm chí phải cảm thấy may mắn khi chỉ thủng lưới 1 bàn trong hiệp 1 nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Sommer.

Cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, Bayern Munich vùng lên tìm kiếm bàn gỡ. Một mình Sane thực hiện không dưới 3 cú dứt điểm hoặc đi chệch khung thành hoặc không thắng được thủ thành Ederson.

Ở phía dưới, hàng thủ Bayern Munich mắc sai lầm tai hại. Phút 70, trung vệ Upamecano xử lóng ngóng để mất bóng ngay gần vòng cấm và lập tức phải trả giá. Haaland tung đường chuyền như đặt để Bernardo Silva đánh đầu cận thành, nhân đôi cách biệt cho Man City.

Cơn ác mộng đối với Bayern Munich chưa dừng lại ở đó. Đến phút 76, đích thân Haaland tự mình điền tên lên bảng tỷ số ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City. Đây đã là pha lập công thứ 45 của tiền đạo người Na Uy ở mùa giải này.

Còn với cá nhân HLV Pep Guardiola, ông đã trả "cả gốc lẫn lãi" người đồng nghiệp Thomas Tuchel ở Champions League. Còn nhớ ở mùa giải 2020/21, Man City của HLV Pep Guardiola đã để thua 0-1 trước Chelsea của HLV Tuchel trong trận chung kết tranh chức vô địch.

Khuôn mặt thể hiện sự thất vọng của tiền vệ Joshua Kimmich. Tuyển thủ Đức hiểu rằng thất bại 0-3 ở trận lượt đi này khiến anh và các đồng đội gần như không có nhiều cơ hội đi tiếp dù được chơi trên sân nhà ở trận lượt về vào giữa tuần sau.

