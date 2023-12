"Chân dài" Võ Hoàng Yến chủ động cầu hôn, chân dung bạn trai gây tò mò

Mới đây, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh cô và bạn trai đeo nhẫn đôi. Người đẹp cho biết, cô đã chủ động cầu hôn bạn trai sau 5 năm gắn bó:

"More than 5 years together. It’s time for me to ask this question: “Will you be my husband for the rest of my life? (Hơn 5 năm ở bên nhau rồi. Đã đến lúc để em hỏi anh câu này: "Anh có đồng ý làm chồng em đến hết đời này không").

Võ Hoàng Yến cầu hôn bạn trai.

Người đẹp còn hài hước chia sẻ thêm: "Sáng nay chốt được cái đơn hời nhất 35 năm nay". Dưới bài đăng, siêu mẫu khuyến khích chị em phụ nữ: "Yêu thì mạnh dạn chốt kèo nha chị em".

Chia sẻ của Võ Hoàng Yến nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc của nữ siêu mẫu.



Võ Hoàng Yến và bạn trai đã ở bên nhau hơn 5 năm. Người đẹp thường xuyên chia sẻ những câu chuyện và hình ảnh thân mật của cô với bạn trai nhưng lại luôn giấu mặt anh.

Người mẫu và bạn trai tình cờ quen và yêu nhau tại một bữa tiệc ở Mỹ. Cũng theo chia sẻ của siêu mẫu, bạn trai hơn cô 12 tuổi, là người nghiêm túc, chín chắn, khiến cô nể phục. Anh luôn là người đem lại cho cô sự yên tâm vì anh thích hành động chứ không nói suông.

Người đẹp tâm sự, thời gian đầu, mẹ cô không thích mối quan hệ này: "Ban đầu mẹ tôi không thích tôi yêu đương người đàn ông có rất nhiều hình xăm, lại ở Mỹ rất xa nhà. Mẹ nói bà không có cảm tình với anh vì nghĩ đây là người không đàng hoàng, con mình sẽ khổ.

Nhưng sau một lần anh về ra mắt gia đình, ba mẹ tôi từ không thích chuyển qua mê con rể luôn, anh như thôi miên gia đình tôi vậy. Chồng tôi rất biết cách lấy lòng người lớn".

Chân dung bạn trai Võ Hoàng Yến luôn được giấu kín.

Người đẹp cũng rất thân thiết với mẹ của bạn trai. Trước khi công bố chuyện cầu hôn bạn trai, Võ Hoàng Yến cũng chia sẻ quá trình sang Thái Lan trữ đông trứng.

Hồi đầu năm trong một cuộc phỏng vấn, Võ Hoàng Yến nói mong muốn sớm làm vợ, làm mẹ. Đám cưới lý tưởng với cô sẽ là một bữa tiệc nhỏ, có sự chung vui của đồng nghiệp, bạn bè thân.

Võ Hoàng Yến sinh năm 1988 đoạt Siêu mẫu Việt Nam 2008 và Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Cô là một trong những người mẫu nổi tiếng và đắt show nhất làng thời trang hiện nay. Sau thời gian làm DJ, cô trở lại làm giám khảo và mentor trong các chương trình thực tế về người mẫu, đồng thời dần trở lại sàn diễn thời trang.

