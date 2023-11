Minh Tú cầu hôn thành công bạn trai người Đức

Your browser does not support the video tag.

Minh Tú cầu hôn bạn trai

Bên cạnh video clip công khai chuyện cầu hôn thành công và hứa hẹn ngày lên xe hoa không xa. Minh Tú còn chia sẻ: "Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy... Em xin chủ động giữ chặt tình yêu này, I love you!".

Nhiều người nổi tiếng trong showbiz Việt đã nhanh chóng gửi lời chúc phúc đến Minh Tú. Trong đó, Duy Khánh ngắn gọn hai từ "cưới thôi!", Gin Tuấn Kiệt thì bất ngờ thốt lên: "Bó tay bồ công anh linh nghiệm thiệt"… Trước đó, Minh Tú đã bắt được hoa cưới trong đám cưới Puka – Gin Tuấn Kiệt tổ chức tại Cam Ranh – Khánh Hòa.

Thời gian gần đây, nhiều mỹ nhân trong showbiz Việt lên xe hoa như siêu mẫu Thanh Hằng, Puka, Phương Lan và sắp tới còn có Diễm My 9X… Minh Tú nối tiếp danh sách này.

Minh Tú và bạn trai công khai chuyện hẹn hò từ cuối năm 2021. Bạn trai của Minh Tú đã sống và làm việc ở nhiều nước châu Á trong hơn 15 năm nay. Dù trải qua không ít thăng trầm nhưng cuối cùng chuyện tình gặt hái kết quả đẹp.

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: Báo Người lao động