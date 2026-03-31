Chạm mốc 6.000.000 đồng/kg sinh vật lúc nhúc nhìn như giun đất ở Quảng Ninh, xưa chỉ siêu giàu dám tẩm bổ nay đại gia vẫn ráo riết săn lùng

Mỗi vùng biển trên dải đất hình chữ S đều cất giữ những thức quà độc đáo, nhưng có lẽ hiếm có sinh vật nào lại mang đến cảm giác "vừa sợ vừa thèm" như loài đặc sản ẩn mình dưới những bãi cát ở Vân Đồn hay Quan Lạn. Với thân hình dài thòng, trơn bóng và chuyển động lúc nhúc, chúng dễ bị nhầm lẫn với loài giun đất thường thấy. Điểm khác biệt duy nhất là lớp da mỏng manh bao bọc khối cơ bắp săn chắc bên trong, mang theo vị mặn mòi đặc trưng của đại dương xanh.

Từ hàng trăm năm trước, khi những loại gia vị hiện đại chưa ra đời, loại sinh vật này đã được coi là "vàng ròng" của giới đầu bếp cung đình. Chỉ cần một vài cá thể được sấy khô thả vào nồi nước dùng, toàn bộ tinh túy sẽ được tiết ra tạo nên vị ngọt thanh tao, đậm đà mà không một loại mì chính hay hạt nêm nào có thể sánh kịp. Chính vì khả năng tạo ra hương vị "thần thánh" ấy, chúng từng được mệnh danh là địa sâm, loại sâm quý giá của đất trời chỉ dành cho những bậc vương tôn công tử hay giới siêu giàu có của ăn của để. Để có được một ký đặc sản thượng hạng, những người thợ săn đêm tại Quảng Ninh phải đối mặt với muôn vàn vất vả. Họ phải thức dậy từ lúc rạng sáng, khi thủy triều vừa rút để tìm kiếm những lỗ nhỏ li ti trên cát và dùng kỹ thuật đào bới điêu luyện để bắt được sinh vật này mà không làm chúng bị đứt gãy.

Bên cạnh sự khan hiếm của nguồn hàng tự nhiên, quy trình chế biến cũng cực kỳ công phu và tốn kém. Cần tới khoảng 10 đến 12 ký sinh vật tươi rói, vừa được đưa lên từ bãi cát mới có thể làm ra được đúng một ký khô thành phẩm. Quá trình làm sạch cát, sơ chế tỉ mỉ và sấy khô theo tiêu chuẩn khắt khe để giữ trọn vẹn vị ngọt tự nhiên đã đẩy giá trị của chúng lên mức kỷ lục. Loại thượng hạng nhất, to và đều tăm tắp hiện nay thường xuyên được giao dịch ở mức giá từ 5.500.000 đến 6.000.000 đồng, thậm chí cao hơn vào những dịp cao điểm lễ Tết.

Dù sở hữu mức giá đắt đỏ đến khó tin, sức hút của "địa sâm" Quảng Ninh chưa bao giờ hạ nhiệt trên thị trường ẩm thực cao cấp. Đối với giới đại gia, việc sở hữu được loại đặc sản này trong tủ bếp không chỉ để nâng tầm hương vị cho các món canh, món phở mà còn là một cách khẳng định đẳng cấp. Những thớ thịt dai giòn sần sật sau khi được chế biến khéo léo mang lại trải nghiệm ẩm thực vô cùng tinh tế, khiến những thực khách sành ăn nhất cũng phải ngả mũ thán phục.

Tác giả: Khánh Vy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn