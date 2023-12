Cây thông cao hơn 20m bất ngờ bị đổ, đè tử vong người phụ nữ

Your browser does not support the video tag.

Một người phụ nữ 63 tuổi đang đạp xe qua Oudenaarde ở Bỉ thì một ccây thông cao hơn 20 mét bất ngờ bị đổ xuống do bị gió thổi.

Cây đổ thẳng vào người người phụ nữ đến từ vùng Oudenaarde và hai phụ nữ khác bị thương nhẹ.

Đoạn clip ghi lại từ hiện trường cho thấy cái cây khổng lồ bắt đầu nghiêng sang một bên trước khi đổ xuống. Các công tố viên ở thị trấn phía đông Brussels hiện đang điều tra vụ việc.

Một phát ngôn viên cho biết: "Cuộc điều tra sẽ tập trung vào việc liệu cái cây có được bảo vệ đúng cách hay không và cũng sẽ xem xét tác động của thời tiết".

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn