Nafoods mang Trung thu ấm áp, thắp sáng nụ cười trẻ em vùng 'rốn lũ' Nghệ An

Toàn cảnh sự kiện Vầng trăng yêu thương tại xã Mỹ Lý, Nghệ An tối ngày 26.9.2025

Đây là năm thứ 10 Nafoods phối hợp cùng Câu lạc bộ báo chí Nghệ An tổ chức chương trình này; “Vầng trăng yêu thương” hàng năm như là món quà động viên các em dịp Trung Thu đến. Trải qua những mùa trăng nghĩa tìnhvới đầy đủ những cung bậc cảm xúc, “Vầng trăng yêu thương” đã mang hàng vạn món quà giá trị đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn huyện vùng núi và khó khăn (cũ): Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong. Năm nay, chương trình “Vầng trăng yêu thương” đến với xã Mỹ Lý, vừa hứng chịu những tổn thất lớn sau đợt lũ lịch sử đầu tháng 9.

Chương trình được tổ chức như một “đêm hội trăng rằm sớm”, mang đến cho các em nhỏ vùng lũ một Trung thu ấm áp yêu thương, bù đắp những thiếu thốn thường ngày và mất mát các em vừa trải qua.

Với mong muốn tiếp thêm nghị lực cho những mầm xanh đang vươn lên từ gian khó, Nafoods Group đã trao tặng 20 suất học bổng, tổng trị giá 10 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó hiếu học. Những suất học bổng chứa đựng niềm tin, mong muốn khích lệ các em tiếp tục chinh phục ước mơ bằng con đường tri thức.

Cùng với đó, Nafoods chuẩn bị 1.000 phần quà gồm hoa quả sấy và hạt điều áo vị mang thương hiệu Nafoods để gửi tặng các em nhỏ xã Mỹ Lý. Những món quà giản dị nhưng tràn đầy tình cảm, như lời chúc các em có một mùa Trung thu ngọt lành, đủ đầy niềm vui, “gói gém” tất cả tình cảm của tập thể Cán bộ, nhân viên Nafoods hướng về trẻ em Mỹ Lý.

Đại diện Nafoods trao quà cho các em nhỏ trong chương trình Vầng trăng yêu thương mùa 12

Hình ảnh các em học sinh hồn nhiên đón nhận phần quà, ánh mắt rạng rỡ khi cầm trên tay chiếc lồng đèn nhỏ hay miếng bánh, gói quà đã làm cho không gian chương trình thêm phần ấm áp. Niềm vui ấy chính là động lực để tập thể Nafoods tiếp tục duy trì và lan tỏa những hành động ý nghĩa vì cộng đồng

Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý - Ông Lương Văn Bảy chia sẻ là xã biên giới khó khăn của huyện Kỳ Sơn cũ, phần đa hộ dân tại Mỹ Lý thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Cách trở về địa lý, trẻ em nơi đây cũng gặp muôn vàn khó khăn trong việc học tập, vui chơi, giải trí. “Nhiều thôn bản nơi đây còn chưa có điện, sinh hoạt chịu rất nhiều thiệt thòi’’ – Ông Bảy cho biết.

Hơn hai tháng sau lũ dữ trôi qua, nhịp sống đã dần trở lại nhưng vết thương sau thiên tai vẫn còn hiện hữu. Trong bối cảnh đó, sự chung tay của cộng đồng, chính quyền và các doanh nghiệp trở thành điểm tựa quan trọng giúp người dân sớm vượt qua khó khăn. Đối với Nafoods Group, đồng hành cùng “Vầng trăng yêu thương” tại Mỹ Lý không chỉ là sự chia sẻ về vật chất, mà còn là cách gửi gắm thông điệp Nafoods phát triển bền vững hướng đến hạnh phúc của cộng đồng địa phương.

Đêm hội trăng rằm tại Mỹ Lý khép lại trong những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ và sự xúc động của các bậc phụ huynh. Niềm vui ấy là minh chứng rõ nét cho giá trị tốt đẹp mà Nafoods cùng các đơn vị đồng hành đã mang lại. Và chắc chắn rằng, trên hành trình phía trước, Nafoods sẽ tiếp tục lan tỏa những mùa trăng yêu thương, gieo mầm hy vọng cho nhiều thế hệ mai sau.

Những khoảnh khắc ý nghĩa của các em nhỏ vùng lũ tại “Vầng trăng yêu thương” mùa 12

