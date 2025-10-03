Nafoods tiếp tục được vinh danh tại Ir Awards 2025

Theo đó, ngày 02/10/2025 – Công ty Cổ phần Nafoods Group (HOSE: NAF) vừa được vinh danh tại IR Awards 2025 với hai hạng mục giải thưởng quan trọng: Smallcap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất và Smallcap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất.

Lễ Vinh danh IR Awards lần thứ 15 do Vietstock, Hiệp hội Các Nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính & Cuộc sống (FiLi) đồng tổ chức, được đánh giá là một trong những chương trình thường niên uy tín nhằm tôn vinh các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) minh bạch, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng từ cộng đồng tài chính và cổ đông. Kết quả đánh giá dựa trên hệ thống tiêu chí khách quan và bình chọn từ cả nhà đầu tư cá nhân lẫn các định chế tài chính chuyên nghiệp, phản ánh mức độ tín nhiệm cũng như sự gắn kết thị trường đối với doanh nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Như Hùng – Tổng Biên tập FiLi, đại diện Ban tổ chức phát biểu khai mạc

Việc được vinh danh hai năm liên tiếp tại IR Awards khẳng định nỗ lực của Nafoods trong minh bạch thông tin, tăng cường đối thoại với cổ đông và nâng cao năng lực quản trị. Trong năm qua, Nafoods đã chủ động cung cấp báo cáo kịp thời, tổ chức các buổi gặp gỡ nhà đầu tư và chia sẻ dữ liệu tài chính đa chiều để đồng hành cùng quyết định đầu tư của cổ đông.

Nhờ chiến lược IR bài bản, Nafoods đã thu hút thành công hơn 680 tỷ đồng vốn xanh từ các định chế tài chính toàn cầu, bao gồm FMO (Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan) và responsAbility Investments AG (Thụy Sĩ). Đây là những nhà đầu tư định hướng ESG, tập trung vào các doanh nghiệp có mô hình phát triển bền vững và tác động tích cực đến môi trường – xã hội. Các dòng vốn này không chỉ gia tăng tiềm lực tài chính, mà còn là sự công nhận từ các định chế tài chính quốc tế đối với năng lực quản trị và triển vọng tăng trưởng dài hạn của Nafoods.

Đại diện Nafoods nhận giải Smallcap có hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất

Hiện tại, Nafoods giữ vị thế là nhà xuất khẩu chanh leo cô đặc lớn nhất thế giới và nắm giữ hơn 75% thị phần cây giống chanh leo tại Việt Nam. Nhờ sự chủ động về vùng nguyên liệu và hệ sinh thái sản xuất khép kín, Nafoods được kỳ vọng sẽ có bước tăng trưởng đột phá khi ngành chanh leo trở thành một trong những ngành tỷ đô tiếp theo của nông nghiệp Việt Nam.

Hướng tới năm 2030, Nafoods đặt mục tiêu đạt doanh thu 200 triệu USD và trở thành nhà xuất khẩu nông sản chế biến hàng đầu Việt Nam. Trọng tâm chiến lược là mở rộng năng lực sản xuất – kinh doanh dựa trên nền tảng hệ sinh thái bền vững, khép kín, từ nghiên cứu và phát triển giống cây trồng, tổ chức vùng nguyên liệu, chế biến sâu theo chuẩn quốc tế, cho tới khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng toàn cầu.

Đại diện Nafoods nhận giải Smallcap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất

Trong quý III/2025, Nafoods đã khởi công giai đoạn 2 của Nhà máy Nafoods Miền Nam (Nasoco) tại Tây Ninh, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2026. Dự án sẽ giúp nâng tổng công suất toàn hệ thống lên hơn 50.000 tấn thành phẩm/năm, đồng thời mở rộng sang các dòng sản phẩm tiêu dùng và dinh dưỡng lành mạnh từ trái cây, phục vụ xuất khấu và nội địa.

Với mô hình hệ sinh thái nông nghiệp khép kín cùng tầm nhìn phát triển chuỗi giá trị xanh – số hóa – bền vững, Nafoods cam kết tiếp tục củng cố niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế và kiến tạo giá trị dài hạn cho cộng đồng và khách hàng toàn cầu.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn