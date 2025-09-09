Cầu thủ trẻ đầy triển vọng qua đời ở tuổi 16

Tin tức đau lòng đã làm chấn động làng bóng đá khi cầu thủ trẻ đầy triển vọng Eder Smic Valencia đã qua đời một cách bi thảm ở tuổi 16 trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng tại quê nhà Colombia. Sự ra đi của anh diễn ra ngay trước khi anh có cơ hội bay đến Mỹ để ký hợp đồng với câu lạc bộ New York Red Bulls thuộc Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Theo thông tin, Valencia sẽ bay tới Hoa Kỳ trong tuần này sau khi gây ấn tượng mạnh tại giải Bulls Cup dành cho lứa tuổi U16 vào tháng 2. Các báo cáo địa phương cũng cho biết anh được kỳ vọng sẽ đại diện cho đội tuyển quốc gia U17 Colombia tại Giải vô địch U17 Nam Mỹ năm 2026.

Cầu thủ trẻ Eder Smic Valencia đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn kinh hoàng.

Tuy nhiên, vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra vào sáng Chủ Nhật (giờ địa phương) tại Guachene, gần Cali. Chính quyền địa phương cho biết vụ tai nạn liên hoàn xảy ra khi một xe bồn va chạm với nhiều phương tiện khác, trong đó có chiếc xe màu xám chở Valencia. Tình tiết cụ thể của vụ việc hiện đang được điều tra.

Câu lạc bộ Academia Alemana Popayan (AAFP) của Valencia đã chính thức xác nhận sự ra đi của anh. "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi báo tin cầu thủ Eder Smic Valencia của chúng tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi đang đi nghỉ ở Guachene", AAFP thông báo. "Chúng tôi đang hỗ trợ gia đình cậu ấy và sẽ tưởng nhớ Valencia tại AAFP. Cậu ấy sẽ mãi mãi ở trong tim chúng tôi".

Sự ra đi của một tài năng trẻ đang trên đà phát triển đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người yêu mến Valencia và bóng đá. Trên mạng xã hội, hàng loạt lời chia buồn đã được gửi tới gia đình và câu lạc bộ của Valencia.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn