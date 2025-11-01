Cầu thủ nhập tịch có giúp đội tuyển Việt Nam mạnh hơn?

Nguyễn Xuân Son (12), cầu thủ nhập tịch đã để lại nhiều dấu ấn thi đấu tại đội tuyển Việt Nam.

Thời gian gần đây, VFF đã phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi công văn đến Bộ Tư pháp và Bộ Công an nhằm hỗ trợ, đẩy nhanh quá trình nhập tịch cho các cầu thủ nước ngoài có năng lực và khát khao cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Hiện tại, nhiều cầu thủ nước ngoài ở V.League đã đủ điều kiện 5 năm sinh sống và chơi bóng tại Việt Nam, có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch. Những cái tên đáng chú ý có thể kể đến như: Gustavo Santana (SHB Đà Nẵng), Rimario Gordon (Đông Á Thanh Hóa), Janclesio hay Geovane Magno (Ninh Bình).

Động thái này cho thấy sự cởi mở trong chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch của VFF, cũng như tư duy cầm quân của Huấn luyện viên Kim Sang-sik người được cho là sẵn sàng triệu tập một số gương mặt ngoại binh đủ điều kiện lên đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn là liệu Rimario, Gustavo Santana, Geovane Magno hay mới nhất là Hendrio Araujo, người đã chính thức có quốc tịch Việt Nam với cái tên mới Đỗ Hoàng Hên, có thật sự giúp đội tuyển mạnh hơn, hay sẽ mở ra một luồng ý kiến gây tranh cãi?

Trước khi đủ điều kiện nhập tịch Việt Nam, không thể phủ nhận rằng những cầu thủ nước ngoài nêu trên đều nằm trong nhóm cầu thủ xuất sắc của V.League suốt nửa thập kỷ qua.

Rimario từng giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2022, Geovane Magno để lại dấu ấn đậm nét với 38 bàn thắng và 26 kiến tạo sau 117 trận ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, bộ đôi trung vệ Gustavo và Janclesio từ lâu đã khẳng định đẳng cấp của mình với thể hình lý tưởng, kinh nghiệm thi đấu dày dạn. Với Hendrio, anh đang mang thứ bóng đá từ lò La Masia trứ danh đến các câu lạc bộ của Bình Định, Nam Định và giờ là Hà Nội để tạo nên sức sống mới cho V.League.

Tuy nhiên, điểm chung của tất cả những ngoại binh nêu trên đều đã bước qua tuổi 30, độ tuổi mà phong độ và thể lực bắt đầu đi xuống. Rimario, Hendrio, Gustavo và Geovane Magno đều đã 31 tuổi, trong khi Janclesio đã 32 tuổi. Chưa kể, phong độ của những ngoại binh kể trên ở mùa giải 2025/2026 đều đang bị đặt dấu chấm hỏi lớn.

Với Rimario, tiền đạo người Jamaica được kỳ vọng sẽ giúp Đông Á Thanh Hóa trở thành “ngựa ô” ở mùa này, nhưng chấn thương dây chằng nghiêm trọng đầu mùa giải 2024/2025 đã khiến anh đánh mất bản năng săn bàn. Geovane Magno sau khi gia nhập Ninh Bình cũng không còn duy trì được phong độ, khi anh chỉ là sự lựa chọn thứ 3 trên hàng công.

Trong khi đó, bộ đôi trung vệ Janclesio và Gustavo Santana vẫn chưa có phút thi đấu nào tại V.League mùa này, vì chỉ khi hoàn tất thủ tục nhập tịch mới đủ điều kiện ra sân. Với Hendrio, dù vừa trở lại thi đấu sau gần nửa năm ngồi ngoài, nhưng việc có thể trở lại với thời kỳ đỉnh cao hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Dù cho kinh nghiệm và kỹ thuật của cầu thủ trưởng thành từ La Masia vẫn còn, song tuổi tác đã bắt đầu khiến anh khó duy trì được phong độ và thể lực như thời đỉnh cao.

VFF đã đúng và thành công với trường hợp nhập tịch của Nguyễn Xuân Son (Rafaelson), nhưng nhà vô địch AFF Cup 2024 là “của hiếm”, trường hợp đặc biệt. Xuân Son đến Việt Nam thi đấu khi mới 22 tuổi, và chỉ sau 5 năm, anh đã khoác áo đội tuyển quốc gia đúng vào thời điểm chín muồi nhất của sự nghiệp.

Trước khi được Huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập, Xuân Son từng nằm trong top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thế giới năm 2024, con số đủ để minh chứng cho đẳng cấp vượt trội của anh và khiến bộ phận chuyên môn của VFF cùng thầy Kim buộc phải đưa ra quyết định mang tính đột phá là triệu tập trở lại một cầu thủ ngoại lên tuyển Việt Nam sau hơn một thập kỷ.

Sau thành công của Nguyễn Xuân Son, ngày càng nhiều ngoại binh bày tỏ khát khao được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nếu nhìn vào chất lượng chuyên môn cùng mức độ đóng góp tiềm năng của họ cho đội tuyển thì vẫn còn đó những dấu hỏi lớn. Huấn luyện viên Kim Sang Sik đang hướng tới một cuộc cách mạng trong lối chơi của tuyển Việt Nam, với mục tiêu dung hòa giữa những nội binh và các cầu thủ nhập tịch có trình độ. Dẫu vậy, sự kết hợp này cần được thực hiện thận trọng và hợp lý, tránh ồ ạt có thể tạo ra tác dụng ngược, làm ảnh hưởng đến bản sắc, sự gắn kết và tinh thần chung của đội tuyển quốc gia.

Tác giả: VŨ PHONG

Nguồn tin: nhandan.vn