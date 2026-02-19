Cầu thủ nhanh nhất Champions League là ai?

Anthony Gordon (phải) dẫn đầu danh sách cầu thủ đạt tốc độ cao nhất Champions League mùa này với 37,92 km/h.

Dữ liệu do Gradient thu thập và được CIES Football Observatory công bố cho thấy 29 cầu thủ Premier League góp mặt trong top 100 vận tốc cao nhất tại Champions League.

Gordon đứng số một với 37,92 km/h. Đồng đội Anthony Elanga xếp sau với 36,65 km/h. Harvey Barnes đạt 35,48 km/h. Newcastle có tổng cộng 5 cầu thủ trong danh sách, gồm cả Sandro Tonali (33,24 km/h) và Joe Willock (32,36 km/h). Tốc độ phản công tiếp tục là điểm mạnh rõ rệt của đội bóng này.

Manchester City mới là CLB Anh áp đảo về số lượng với 9 cái tên. Đáng chú ý nhất là Abdukodir Khusanov. Trung vệ này đạt 35,80 km/h, vượt qua Micky van de Ven (35,11 km/h) để trở thành trung vệ nhanh nhất Champions League mùa này.

Van de Ven từng lập kỷ lục tốc độ Premier League năm ngoái khi chạm mốc 37,38 km/h trong trận gặp Brentford, nhưng ở sân chơi châu Âu mùa này anh không còn giữ vị trí số một.

Các cầu thủ Man City khác trong top 100 gồm Nico O’Reilly (35,91 km/h), Erling Haaland (34,87 km/h), Rayan Ait Nouri (34,49 km/h), Matheus Nunes (34,01 km/h), Savinho (33,80 km/h), Josko Gvardiol (33,25 km/h), Omar Marmoush (33,06 km/h) và Tijani Reijnders (32,93 km/h).

Tottenham có thêm Djed Spence (34,58 km/h), Archie Gray (34,82 km/h), Lucas Bergvall (33,64 km/h), Rodrigo Bentancur (32,61 km/h) và Joao Palhinha (32,21 km/h).

Arsenal chỉ có hai đại diện. Gabriel Martinelli đạt 34,68 km/h. Viktor Gyokeres gây chú ý với 33,26 km/h.

Liverpool có Hugo Ekitike nhanh nhất đội với 34,91 km/h, theo sau là Ibrahima Konate (34,54 km/h), Jeremie Frimpong (34,62 km/h) và Ryan Gravenberch (32,15 km/h). Chelsea chỉ có Pedro Neto với 33,85 km/h.

Ở nhóm đầu toàn giải, Achraf Hakimi (36,40 km/h) và Nuno Mendes (36,12 km/h) của PSG nổi bật. Kylian Mbappe đạt 35,67 km/h, Federico Valverde 35,53 km/h bên phía Real Madrid. Marcus Rashford là cầu thủ nhanh nhất Barcelona với 35,37 km/h.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn