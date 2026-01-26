Cô gái trẻ lấy chồng già 71 tuổi, cái kết sau đám cưới thật bất ngờ

Lâu nay những câu chuyện tình yêu vượt qua rào cản tuổi tác luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Từng có một cặp đôi "đũa lệch người Mỹ gây xôn xao. Cụ thể, một phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung đã chia sẻ cuộc hôn nhân viên mãn của mình với một người đàn ông 71 tuổi, đánh tan những định kiến và hoài nghi của dư luận về các chuyện tình lệch tuổi.

Cặp đôi "đũa lệch" Ben và Allison Hornsby sống ở Mỹ gặp nhau lần đầu vào năm 1998, chỉ vài năm sau khi Allison học xong trung học, trong khi Ben là nhân viên bưu tá giao thư cho tiệm cầm đồ mà cô làm việc.

Allison Hornsby kết hôn với Ben năm 25 tuổi.

Dù đã bên nhau hơn 20 năm nhưng cuộc sống hôn nhân của họ vẫn luôn ngập tràn niềm vui và tiếng cười.

Allison chia sẻ rằng cuộc hôn nhân của họ rất bền chặt và Ben "đối xử với cô ấy như một nữ hoàng". Hai người có với nhau một cặp sinh ba (trai) và sinh đôi (một gái và một trai). Cặp sinh ba năm nay 19 tuổi và cặp song sinh 15 tuổi.

Nhìn bề ngoài do chênh lệch tuổi tác với chồng, nên Allison thường xuyên bị những người phụ nữ khác đánh giá và nhận nhiều các tin nhắn quấy rối từ đàn ông trong nhiều năm qua.

"Một vài lần bạn bè của con chúng tôi ở trường hỏi liệu Ben có phải là ông nội của chúng không và một vài giáo viên đã nhầm tưởng rằng anh ấy là ông của bọn trẻ. Đôi khi tôi nhận thấy phụ nữ hay phán xét hoặc bình luận thô lỗ với tôi. Chúng tôi cũng nhận nhiều tin nhắn lăng mạ, khiếm nhã từ những người đàn ông trên mạng xã hội. Có một bình luận khiếm nhã về video chúng tôi hôn nhau, với nội dung thật là khó chịu", Allison cho hay.

"Chúng tôi yêu cách chúng tôi cảm thấy khi ở bên nhau. Ben thực sự là người đàn ông trong mơ của tôi. Tôi thích cách anh ấy đối xử với tôi như một nữ hoàng. Anh ấy luôn ủng hộ, khiến tôi cảm thấy an toàn, được yêu thương và mang đến phiên bản tốt nhất của tôi. Chúng tôi muốn chia sẻ tình yêu của mình vì chúng tôi biết, những gì mình chia sẻ là đẹp và độc đáo. Chúng tôi muốn trở thành một ví dụ về một cuộc hôn nhân bền chặt cho những người khác", Allison nói.

Đến với nhau bằng tình yêu chân thành và bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác và đôi khi bị người lạ nhận xét thô lỗ, gia đình và bạn bè của Allison và Ben luôn ủng hộ mối quan hệ của họ.

Từng chia sẻ quan điểm trong tình yêu của mình, Allison bày tỏ: "Hãy làm theo nhận định của riêng bạn, đừng để ý kiến của người khác ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn. Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau, đừng bị giới hạn bởi sự đánh giá của người khác. Tình yêu đích thực là không phán xét".

Việc kết hôn chênh lệch tuổi tác đã không còn là một chuyện gì quá xa lạ. Trước đó ở Philippines cũng có một cặp đôi chênh lệch hơn 60 tuổi khiến cả mạng xã hội xôn xao. Tuy nhiên trước sự đồng ý từ phía hai bên gia đình, cặp đôi này cũng đi đến một cái kết đẹp.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn