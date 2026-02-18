Khát vọng vươn mình của bóng đá Việt Nam

Đình Bắc (7) cùng U23 Việt Nam ăn mừng ở Giải U23 châu Á 2026 - Ảnh: AFC

Trong năm 2025, bóng đá Việt Nam có đến 7 đội tuyển quốc gia đã giành vé dự vòng chung kết châu Á 2025 và 2026. Trong đó, đội tuyển U23 Việt Nam còn giành huy chương đồng Giải U23 châu Á 2026. Thành tích đó không có quốc gia nào ở Đông Nam Á có thể sánh bằng.

Ngay cả ở Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026 vào tháng 9 tới tại Nhật Bản, bóng đá Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có cả hai đội tuyển nam và nữ giành quyền tham dự.

Giấc mơ tham dự World Cup đã được đội tuyển nữ Việt Nam thực hiện tại New Zealand năm 2023. Thậm chí, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang nỗ lực có lần thứ 2 tham dự sân chơi lớn nhất của bóng đá nữ thế giới vào năm 2027.

Với bóng đá nam, giấc mơ lần đầu tiên tham dự World Cup thì khó hơn nhiều. Nhưng khó không có nghĩa là không thể, bởi đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã biến giấc mơ trở thành hiện thực đó thôi.

Điều quan trọng nhất vẫn là bóng đá Việt Nam làm sao cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo trẻ hơn nữa, và xây dựng lộ trình đầu tư cụ thể để hy vọng có ngày sớm hái quả ngọt.

Trên thực tế, sự chuẩn bị liên tục trong 10 năm qua đã giúp bóng đá Việt Nam sản sinh các lớp kế cận đủ sức cạnh tranh ở đấu trường quốc tế. Nhưng để chinh phục giấc mơ World Cup thì vẫn chưa đủ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có niềm vui ở năm 2026 - Ảnh: VFF

"Muốn nâng chất đội tuyển Việt Nam, muốn ươm mầm giấc mơ World Cup thì bóng đá Việt Nam trước hết phải liên tục giành vé dự vòng chung kết châu lục ở các giải trẻ.

Bởi chỉ khi được thi đấu với những đội bóng mạnh, trình độ chuyên môn của các cầu thủ mới được nâng cao, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc mới thực sự trở nên dày dặn và thiện chiến hơn", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn từng chia sẻ.

Chiến lược sắp tới của VFF là tiếp tục đầu tư cho các đội tuyển trẻ để hướng đến các giải đấu châu lục.

Trong đó, lứa U21 sẽ được VFF cử tham dự Asiad 2026 thay vì U23+3 như thường thấy, nhằm tạo ra lứa cầu thủ kế cận chất lượng cho đội tuyển Việt Nam để hướng đến giấc mơ World Cup 2030 và 2034.

Giành vé dự World Cup là câu chuyện đầu tư dài hạn của bóng đá nam Việt Nam. Trước mắt, khát vọng vươn mình của đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu với vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trong tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận đấu mang tính quyết định với Malaysia tại lượt cuối vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trước khi Malaysia có thể bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua vì sử dụng cầu thủ nhập tịch gian lận, đội tuyển Việt Nam vẫn phải nỗ lực hết mình để lật ngược thế cờ sau khi đã thua 0-4 ở lượt đi.

Với nguồn lực cầu thủ nhập tịch và Việt kiều chất lượng đã và đang trên đường gia nhập, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ càng mạnh hơn - không chỉ thực hiện mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 mà còn chinh phục thành tích ở sân chơi châu lục.

Năm 2026, vì thế sẽ là năm bản lề cho khát vọng vươn mình của bóng đá Việt Nam.

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: tuoitre.vn