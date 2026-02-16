Người hâm mộ thờ ơ, Real Madrid phải trả lại 1.500 vé Champions League

Phong độ thất thường của Real Madrid khiến người hâm mộ không mặn mà - Ảnh: REUTERS

Vào lúc 3h ngày 18-2, Real Madrid sẽ có chuyến hành quân quan trọng đến sân Da Luz của Benfica (Bồ Đào Nha) trong khuôn khổ lượt đi vòng play-off tranh vé vào vòng 16 đội Champions League 2025-2026.

Đây là trận đấu có tính chất sống còn với họ, tuy nhiên sức nóng từ các khán đài dành cho đại diện Tây Ban Nha lại đang giảm sút nghiêm trọng.

Theo tờ Record của Bồ Đào Nha, ban lãnh đạo Real Madrid đã buộc phải trả lại khoảng 1.500 vé cho ban tổ chức sân. Con số này chiếm tới một nửa tổng số vé mà UEFA phân bổ cho đội khách theo quy định.

Được biết, mức giá cho mỗi tấm vé vào sân Da Luz là 50 euro (khoảng 1,5 triệu đồng). Với việc trả lại số lượng lớn vé này, đoàn quân của HLV Alvaro Arbeloa dự kiến sẽ chỉ nhận được sự cổ vũ khiêm tốn từ khoảng 1.000 người trên đất Bồ Đào Nha.

Giới truyền thông nhận định, sự thờ ơ bất thường của các CĐV xuất phát từ lối chơi chưa thực sự làm hài lòng người hâm mộ của Kylian Mbappe và các đồng đội.

Mặc dù Real Madrid vừa có chiến thắng 4-1 trước Real Sociedad và đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga, nhưng màn trình diễn tổng thể của họ vẫn bị đánh giá là thiếu bùng nổ và không mang lại cảm giác an tâm. Chính điều này đã khiến người hâm mộ không mấy hào hứng đến Bồ Đào Nha.

Ngược lại, sức hút của trận đấu đối với người hâm mộ Benfica là rất lớn. Toàn bộ số vé phân phối cho CĐV đội bóng Bồ Đào Nha ở trận lượt về tại Madrid đã được bán sạch.

1.500 vé mà Real Madrid trả lại hiện đã được chuyển sang bán cho các CĐV chủ nhà Benfica.

