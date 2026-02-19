YouTube gặp sự cố diện rộng, hàng triệu người không truy cập được

YouTube đã gặp sự cố khiến người dùng ở Mỹ, Singapore, Australia và Ấn Độ phải ngừng truy cập trong ngày 18/2, theo Downdetector.com.

Trang web theo dõi sự cố này cho hay, hơn 320.000 người dùng ở Mỹ phàn nàn về các vấn đề với nền tảng mạng xã hội này vào sáng 18/2, theo giờ Hà Nội.

Tại Singapore, hơn 2.900 báo cáo về sự gián đoạn dịch vụ trên nền tảng này đã được ghi nhận trên Downdetector.com vào khoảng 9h20 sáng, giờ Singapore.

Tại Australia, số lượng báo cáo về sự cố gián đoạn dịch vụ YouTube đạt đỉnh điểm vào khoảng 8h14 phút sáng, giờ Hà Nội. Khoảng 11.872 báo cáo đã được gửi trên Downdetector.com vào thời điểm đó, và số lượng báo cáo đã giảm xuống còn 8.692 vào lúc 9h44, giờ Hà Nội.

Tại Ấn Độ, 19.250 báo cáo về sự cố gián đoạn dịch vụ đã được gửi trên Downdetector.com tính đến 8h50, giờ Hà Nội. Dữ liệu từ trang web cho thấy các báo cáo bắt đầu xuất hiện từ 7h50, giờ Hà Nội.

Sáng mùng 2 Tết Nguyên đán 2026, nhiều người dùng Internet tại Việt Nam và một số khu vực khác bất ngờ gặp tình trạng không thể truy cập trang chủ YouTube, khiến từ khóa “youtube down” nhanh chóng leo top tìm kiếm. Sự cố xảy ra đúng thời điểm buổi sáng – khung giờ lượng truy cập video giải trí, nhạc xuân và nội dung chúc Tết tăng cao – nên chỉ trong thời gian ngắn đã tạo nên làn sóng phản ánh dày đặc trên mạng xã hội.

Trong thông báo mới nhất, YouTube đã chính thức xác nhận nguyên nhân gây ra sự cố gián đoạn diện rộng vừa qua là do lỗi tại hệ thống đề xuất (recommendations system). Sự cố kỹ thuật này đã khiến các video không thể hiển thị trên hầu hết các nền tảng của hãng, bao gồm: Trang chủ (Homepage), Ứng dụng YouTube trên thiết bị di động, YouTube Music, YouTube Kids.

Hiện tại, YouTube cho biết giao diện trang chủ đã hoạt động trở lại, tuy nhiên đội ngũ kỹ thuật vẫn đang tiếp tục làm việc để khắc phục triệt để vấn đề nhằm đưa dịch vụ trở về trạng thái bình thường hoàn toàn trong thời gian sớm nhất.

Lượng báo lỗi YouTube sáng 18/2. Ảnh: Down Detector.

Ngoài YouTube, các dịch vụ của Google, Meta, Cloudflare cũng gián đoạn và nhận lượng báo lỗi lớn. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của chúng thấp hơn và đang dần được khắc phục. Đến 9h cùng ngày, một phần của ứng dụng chia sẻ video đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, phần trang chủ YouTube vẫn đóng băng.

Thời gian qua, nền tảng từ Google chịu áp lực lớn từ TikTok và các mạng xã hội khác khi thói quen xem của người dùng thay đổi sau đại dịch. YouTube phải chạy đua để phân phối nội dung nhanh, kéo chân khán giả mới. Tuy nhiên, điều này lại khiến nhà sáng tạo kỳ cựu, tập trung vào video chất lượng cao, ít số lượng dần bị đào thải.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn