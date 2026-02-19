Những mỹ nhân tuổi Ngọ của showbiz Việt

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, được biết đến khi đóng phim "Cánh đồng bất tận" và đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Cánh Diều Vàng 2010. Cô tham gia nhiều phim như Trúng số, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Cua lại vợ bầu, Gái già lắm chiêu 3, Cô gái từ quá khứ... đều đạt doanh thu tốt. Năm 2023, Ninh Dương Lan Ngọc tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và lọt vào top 7 thành đoàn. Năm 2025 đánh dấu nhiều biến động trong hành trình nghệ thuật của Ninh Dương Lan Ngọc: đi du học để trau dồi diễn xuất, rút khỏi Sao nhập ngũ vì lý do sức khỏe, sự trở lại bất ngờ với Running Man Vietnam mùa 3.