Những mỹ nhân tuổi Ngọ của showbiz Việt

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, đến từ Đà Nẵng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2022 và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Thanh Thủy từng đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021. Tháng 7/2024, Thanh Thuỷ trở thành đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế Miss International 2024 và xuất sắc giành vương miện. Cô là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên chinh chiến tại Miss International. Với vẻ đẹp ngọt ngào, người đẹp lọt top 10 giải thưởng Timeless Beauty 2024 (Nhan sắc vượt thời gian) do Missosology bình chọn.
Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Năm 2023, Phương Nhi là đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss International diễn ra ở Nhật Bản. Cô lọt top 15 chung cuộc và giành giải thưởng phụ Miss Visit Japan. Tháng 1/2025, Phương Nhi tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tháng 1/2026, lễ cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng diễn ra tại một resort cao cấp trên hòn đảo do gia đình chú rể quản lý.
Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê Bình Định, đăng quang Miss World Vietnam 2023. Sau khi giành vương miện, cô sang Australia du học, tạm rút khỏi các hoạt động giải trí trong nước. Cuối năm 2024, Ý Nhi trở về Việt Nam để chính thức bước vào hành trình chinh phục Miss World. Tháng 5/2025, người đẹp là đại diện Việt Nam tại Miss World 2025, dừng chân ở top 40 chung cuộc. Hiện Ý Nhi du học tại Australia, dự kiến tốt nghiệp năm 2026.
Phan Minh Huyền sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Teen 2009 và là một trong những hot girl đời đầu ở Hà Nội. Phan Minh Huyền ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều bộ phim như Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu, Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau… Năm 2025, cô gây chú ý khi trở lại màn ảnh nhỏ với vai Ngân lúc trưởng thành trong bộ phim Cách em 1 milimet
Diễm My 9X sinh năm 1990, đóng phim từ khi 5 tuổi và theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp sau khi vào đại học. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim Mùa hè sôi động, Gái già lắm chiêu, 1990, Tình yêu và thù hận, Giấc mơ của mẹ... Năm 2023, Diễm My 9X kết hôn cùng ông xã doanh nhân Vinh Nguyễn. Sau khi kết hôn, Diễm My 9X tạm dừng đóng phim, dành thời gian chăm lo tổ ấm. Đầu năm 2025, người đẹp sinh con đầu lòng. Hiện tại, cô tham gia một số hoạt động sáng tạo nội dung về thời trang và phong cách sống, đồng thời cân nhắc trở lại diễn xuất khi có cơ hội phù hợp.
Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, được biết đến khi đóng phim "Cánh đồng bất tận" và đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Cánh Diều Vàng 2010. Cô tham gia nhiều phim như Trúng số, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Cua lại vợ bầu, Gái già lắm chiêu 3, Cô gái từ quá khứ... đều đạt doanh thu tốt. Năm 2023, Ninh Dương Lan Ngọc tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và lọt vào top 7 thành đoàn. Năm 2025 đánh dấu nhiều biến động trong hành trình nghệ thuật của Ninh Dương Lan Ngọc: đi du học để trau dồi diễn xuất, rút khỏi Sao nhập ngũ vì lý do sức khỏe, sự trở lại bất ngờ với Running Man Vietnam mùa 3.
Vân Trang sinh năm 1990, từng đóng nhiều phim truyền hình như Dù gió có thổi, Sông dài... và phim điện ảnh gồm: Saigon Yo!, Cô dâu đại chiến, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Chuyện ma gần nhà... Nữ diễn viên kết hôn với ông xã doanh nhân vào đầu năm 2016, sinh con gái đầu lòng tháng 10 cùng năm. Tháng 11/2021, Vân Trang sinh đôi con gái, đặt tên Quinisha và Quianna. Vợ chồng cô có thêm con trai Quintin cuối năm 2023. Đầu năm 2026, Vân Trang và ông xã kỷ niệm 10 năm song hành trong hôn nhân. Bên cạnh công việc diễn xuất, Vân Trang còn phát triển sự nghiệp kinh doanh, điều hành spa, khu du lịch sinh thái...
Nhã Phương sinh năm 1990, tham gia diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô ghi dấu ấn qua các bộ phim điện ảnh như Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân... Nhã Phương kết hôn với Trường Giang vào tháng 9/2018 sau 3 năm hẹn hò. Cả hai bén duyên khi cùng tham gia phim 49 ngày. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019, đặt tên thân mật là Destiny. Đến đầu tháng 10/2023, Nhã Phương sinh con thứ 2 là một bé trai, đặt tên là Hope. Đầu năm 2026, người đẹp hạ sinh con thứ 3. Trong phim Tết năm nay của ông xã Trường Giang, Nhã Phương đảm nhận vai trò giám đốc casting
Phương Ly sinh năm 1990, là em gái của ca sĩ Phương Linh. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, giọng hát đẹp, cô từng lọt top 16 cuộc thi Vietnam Idol 2010, thử sức ở chương trình X-Factor 2014. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn với nhiều ca khúc trở thành hit như Mặt trời của em, Anh là ai, Thằng điên, Missing you, Anh là ngoại lệ của em... Năm 2025, cô tham gia chương trình Em xinh "say hi", dừng chân ở top 10, thắng giải phụ Em xinh thay đổi ấn tượng nhất. Đầu năm 2026, Phương Ly ra mắt MV Vỗ tay, chạm đến cảm xúc người xem bằng những khoảnh khắc đời thường mang tính truyền cảm hứng
Lương Thu Trang sinh năm 1990, từng học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, là diễn viên thuộc Nhà hát Tuổi Trẻ. Bên cạnh sự nghiệp sân khấu, Lương Thu Trang ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các phim truyền hình như Những cô gái trong thành phố, Mùa xuân ở lại, Hướng dương ngược nắng, Trạm cứu hộ trái tim... Năm 2025, Lương Thu Trang góp mặt trong bộ phim truyền hình “Dịu dàng màu nắng”. Nữ diễn viên nhận nhiều lời khen về diễn xuất trong những phân cảnh cao trào,
Tác giả: Mai Trang
Nguồn tin: Báo VOV