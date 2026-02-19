Nghệ An “lên hạng” kinh tế, điểm nhấn trong 2025

Xuất khẩu tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy GRDP của Nghệ An bứt phá. Qua đó khẳng định vai trò, vị thế ngày càng rõ nét của tỉnh trong bức tranh phát triển kinh tế khu vực và cả nước.

GRDP tăng trưởng cao, thứ hạng kinh tế được cải thiện

Năm 2025 khép lại trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều biến động phức tạp. Tăng trưởng toàn cầu chậm lại, lạm phát duy trì ở mức cao tại nhiều nền kinh tế lớn, xung đột địa chính trị kéo dài và xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại đã tạo sức ép đáng kể lên hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Trong nước, thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục tác động mạnh đến nhiều địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng.

Trong bức tranh nhiều gam màu thách thức đó, Nghệ An nổi lên như một điểm sáng của khu vực Bắc Trung Bộ, ghi dấu ấn bằng sự bứt phá rõ nét về tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là công nghiệp và xuất khẩu. Kết quả này không chỉ giúp quy mô GRDP của tỉnh “lên hạng”, mà quan trọng hơn là phản ánh sự chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, năng lực sản xuất và vị thế của Nghệ An trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2025 đạt 8,44%, xếp thứ 13/34 địa phương trong cả nước và đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ. Trong điều kiện nhiều địa phương chịu tác động nặng nề của thiên tai, kết quả này cho thấy nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc giữ vững ổn định và tạo đà tăng trưởng.

Xét theo cơ cấu, khu vực công nghiệp – xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu với mức tăng 13,35%; riêng ngành công nghiệp tăng 14,54%. Khu vực dịch vụ duy trì mức tăng khá, trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản từng bước phục hồi sau thiên tai.

Việc công nghiệp giữ vai trò dẫn dắt cho thấy định hướng phát triển của Nghệ An đang đi đúng hướng, từng bước giảm phụ thuộc vào các ngành truyền thống, nâng cao hàm lượng công nghiệp và giá trị gia tăng trong nền kinh tế.

Theo ước tính, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) năm 2025 của Nghệ An đạt khoảng 118.170 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2024. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16,47%, mức tăng cao nhất trong toàn nhiệm kỳ.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với nhiều nhóm sản phẩm ghi nhận mức tăng trưởng cao như linh kiện điện tử, thiết bị điện – điện tử, dây cáp điện, vật liệu xây dựng, sản phẩm chế biến nông – thực phẩm. Nhiều dự án công nghiệp lớn sau khi đi vào vận hành ổn định tại các khu, cụm công nghiệp đã góp phần mở rộng năng lực sản xuất, tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương.

Đánh giá về những kết quả trong năm qua, ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết:

“Trong điều kiện thị trường thế giới biến động mạnh, ngành Công Thương xác định phải đồng hành sát với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, hạ tầng, tiêu chuẩn kỹ thuật và thị trường. Kết quả chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao cho thấy các giải pháp hỗ trợ sản xuất đã phát huy hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu.”

Bên cạnh đó, trong năm 2025, các tổ công tác của tỉnh đã trực tiếp làm việc với doanh nghiệp và địa phương để tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, hạ tầng và giải phóng mặt bằng. Nhờ cách làm sát thực tiễn, nhiều dự án lớn như Tôn Hoa Sen, TH True Milk, Dệt may Hoàng Thị Loan từng bước giải quyết được vướng mắc, sớm đi vào vận hành ổn định và bổ sung năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế.

Xuất khẩu tăng tốc – lực kéo lớn nhất của tăng trưởng

Điểm nhấn nổi bật nhất trong bức tranh kinh tế Nghệ An năm 2025 là sự bứt phá mạnh mẽ của hoạt động xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt khoảng 4,52 tỷ USD, tăng 42,6% so với năm 2024 và vượt 12,5% kế hoạch năm.

Hàng hóa Nghệ An đã vươn tới hơn 154 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung vào các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông và Singapore. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như thiết bị, linh kiện điện tử; giày dép; dệt may; dây điện, cáp điện.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An nhận định: Xuất khẩu tăng mạnh cho thấy doanh nghiệp Nghệ An đã từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc nhiều dự án công nghiệp, nhất là các dự án FDI định hướng xuất khẩu, đi vào hoạt động ổn định đã tạo ra nguồn hàng và giá trị gia tăng bền vững cho nền kinh tế địa phương.

Song hành với tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu, hoạt động thu hút đầu tư của Nghệ An trong năm 2025 tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 78 dự án mới với tổng vốn đăng ký 16.299,7 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho nhiều dự án đang triển khai.

Đáng chú ý, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt trên 1,02 tỷ USD. Các dự án FDI tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp định hướng xuất khẩu, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu, nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm.

Việc duy trì được dòng vốn FDI trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt được xem là minh chứng cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Nghệ An, cũng như hiệu quả của công tác cải cách hành chính và đồng hành cùng nhà đầu tư.

Chia sẻ về những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh:

“Xuất khẩu tăng tốc, GRDP bứt phá không chỉ phản ánh sự phục hồi hay tăng trưởng ngắn hạn, mà cho thấy sự chuyển biến rõ nét về năng lực sản xuất, chất lượng tăng trưởng và vị thế kinh tế của Nghệ An. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư mới, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước trong giai đoạn tới.”

Bước sang năm 2026 – năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX – Nghệ An đứng trước yêu cầu tăng trưởng cao hơn, đồng thời bảo đảm tính bền vững. Nghệ An phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu chủ yếu năm 2026: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,5%-11,5%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 5 tỷ USD. Với nhiều định hướng cụ thể, tỉnh đang chủ động chuẩn bị các động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn 2026–2030.

Đề cập về định hướng phát triển giai đoạn tới, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết thêm: “Nghệ An kiên định quan điểm phát triển nhanh nhưng bền vững, lấy chất lượng tăng trưởng làm trọng tâm. Thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và thân thiện với môi trường. Xuất khẩu trong giai đoạn tới không chỉ tăng về quy mô, mà phải nâng cao giá trị gia tăng và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.”

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và triển khai Đề án phát triển Nghệ An trở thành trung tâm logistics của vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh mới cho hoạt động xuất khẩu.

Từ kết quả đạt được trong những năm qua, có thể thấy Nghệ An không chỉ đạt được những con số tăng trưởng ấn tượng, mà quan trọng hơn là đang từng bước “lên hạng” về chất lượng tăng trưởng, năng lực sản xuất và vị thế trong nền kinh tế quốc gia.

Với nền tảng đó, Nghệ An đang bước vào giai đoạn 2026–2030 với tâm thế chủ động, kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, nâng cao chất lượng phát triển và khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trên bản đồ kinh tế Việt Nam.

Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2025, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: “Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, việc GRDP của Nghệ An tiếp tục tăng trưởng cao, đặc biệt là xuất khẩu tăng tốc mạnh mẽ, cho thấy năng lực điều hành, sức chống chịu và khả năng hội nhập của nền kinh tế tỉnh ngày càng được nâng lên. Đây không chỉ là kết quả của một năm nỗ lực, mà là thành quả của cả quá trình cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp gắn với xuất khẩu và đồng hành cùng doanh nghiệp”.

