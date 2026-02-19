Tư liệu quý về Tết Bính Thìn 1976 - mùa Xuân đầu tiên sau khi đất nước thống nhất

Tết Bính Thìn 1976 là mùa Xuân đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, sau khi miền Nam được giải phóng vào ngày 30/4/1975. Đây là ước mơ trở thành hiện thực, là dấu mốc đặc biệt của dân tộc Việt Nam.

Cách đây tròn 50 năm, trong không khí hân hoan của cả nước, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam đã đọc thư chúc Tết Bính Thìn 1976 gửi đồng bào, chiến sĩ trên Đài phát thanh Giải Phóng. Đây cũng là tư liệu quý hiếm về cái Tết đầu tiên của dân tộc Việt Nam sau khi đất nước thống nhất.

Chân dung đồng chí Nguyễn Hữu Thọ

Sau 50 năm, chúng ta có thể cảm nhận niềm vui đặc biệt trong cái Tết đầu tiên sau khi non sông được nối liền một dải qua lời Luật sư Nguyễn Hữu Thọ: “Năm nay, lần đầu tiên đất nước ta sạch bóng quân thù, đồng bào ta mới được mừng Xuân trong cảnh thanh bình, yên vui, gia đình sum họp, Nam – Bắc một nhà. Thật vô cùng sung sướng và tự hào. Quân và dân cả nước ta đã thực hiện đầy đủ lời thơ chúc Tết của Bác Hồ kính yêu: Bắc Nam sum họp, Xuân nào vui hơn.

Xuân năm nay không có gì vui bằng, là Xuân đại thắng, Xuân mở đầu giai đoạn hoàn thành thống nhất nước nhà. Bốn mươi lăm triệu đồng bào chung sức, chung lòng xây dựng Tổ quốc giàu mạnh”.

Cùng với niềm vui đó là lời khẳng định ước vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, đem lại cho dân tộc và Tổ quốc Việt Nam mùa Xuân trọn vẹn, mãi mãi thanh bình, tươi đẹp.

Băng tư liệu thư chúc Tết Bính Thìn 1976 của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ hiện đang được lưu giữ tại Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình - Đài Tiếng nói Việt Nam bên cạnh nhiều tư liệu quý giá khác.

Tác giả: Bảo Long

Nguồn tin: Báo VOV