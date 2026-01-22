Đội bóng tí hon gây ngỡ ngàng ở Champions League

Đội bóng tý hon Qarabag gây sốc tại Champions League.

Đây không chỉ đơn thuần là một trận thắng kịch tính, mà còn mở ra cột mốc đáng nhớ cho bóng đá Azerbaijan trên đấu trường châu Âu. Trước mùa này, chưa từng có bất kỳ câu lạc bộ nào đến từ Azerbaijan tiến vào vòng knock-out Champions League.

Qarabag mang đến một kết quả ấn tượng và đầy bất ngờ khi lội ngược dòng đánh bại Eintracht Frankfurt, qua đó giành chiến thắng thứ ba trong mùa giải UEFA Champions League năm nay.

Qarabag sớm mở tỷ số 1-0 ở ngay phút thứ 4, nhưng đại diện của Bundesliga được đánh giá cao hơn, và nhanh chóng Frankfurt gỡ hòa 1-1. Đến phút 78, Frankfurt vượt lên 2-1 khi Farès Chaïbi thực hiện thành công quả penalty sau tình huống tranh cãi.

Thế nhưng, màn ngược dòng kịch tính trong hơn 10 phút cuối giúp Qarabag tạo kỳ tích. Họ gỡ hòa 2-2 ở phút 80. Đến phút 90+4, khoảnh khắc lịch sử xảy ra khi Behlul Mustafazade ghi bàn thứ ba cho Qarabag, ấn định chiến thắng 3-2.

Mustafazade xúc động với bàn thắng.

Đây là bàn thắng đầu tiên của một cầu thủ Azerbaijan tại UEFA Champions League, đồng thời mang về chiến thắng nghẹt thở cho Qarabag. Với 10 điểm sau 7 trận, Qarabag xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng và gần như sẽ nằm trong top 24 của giải đấu sau loạt trận cuối vào tuần sau.

Theo Opta, cơ hội để Qarabag lọt vào play-off tranh vé dự vòng 16 đội Champions League hiện lên tới 98%. Chiến thắng nghẹt thở ở những giây cuối cùng trước một đối thủ mạnh như Eintracht Frankfurt đưa họ tiến rất gần đến tấm vé tham dự vòng đấu loại trực tiếp của Champions League.

Đây không chỉ là khoảnh khắc lịch sử của riêng CLB Qarabag mà còn là cột mốc quan trọng đối với toàn bộ nền bóng đá Azerbaijan. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Qarabag không kìm được cảm xúc và rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Trước mùa giải này, chưa từng có đội bóng nào từ Azerbaijan giành chiến thắng ở giai đoạn phân hạng Champions League. Trước đó, Qarabag gây sốc khi đánh bại Benfica 3-2 trong loạt trận mở màn, đánh dấu chiến thắng đầu tiên.

Thành công của Qarabag không chỉ khẳng định tiềm năng của bóng đá Azerbaijan mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho các đội bóng từ những quốc gia ít tên tuổi trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Tác giả: Tường Linh

Nguồn tin: znews.vn