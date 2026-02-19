Một hòn đảo Việt Nam vào top lãng mạn nhất châu Á

Vịnh biển sở hữu bãi cát trắng trải dài bên cạnh làn nước trong vắt nhìn thấu đáy. Ảnh: Phương Lâm.

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ đầu năm, tạp chí du lịch Anh Time Out gợi ý danh sách những hòn đảo, vịnh biển lãng mạn nhưng còn ít người biết đến ở châu Á.

Đứng thứ hai trong danh sách là vịnh Ninh Vân (Việt Nam) - điểm đến được Time Out mô tả là nơi lý tưởng cho những cặp đôi tìm kiếm sự yên bình, sang trọng, tránh xa đám đông.

Nằm tách biệt ngoài khơi Nha Trang (Khánh Hòa), vịnh biển này gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa bãi cát nguyên sơ, làn nước trong xanh và những dãy núi đá granite hùng vĩ. Khung cảnh nơi đây được ví như "sinh ra dành cho các chuyến trăng mật hoặc những dịp kỷ niệm đặc biệt".

Ngoài trải nghiệm nghỉ dưỡng, du khách còn được gợi ý thưởng thức món bún cá sứa Nha Trang - đặc sản địa phương với nước dùng thanh nhẹ, sứa giòn, bún sợi nhỏ, ăn kèm với giá đỗ và rau thơm tươi mát. Từ trung tâm Nha Trang, du khách có thể di chuyển khoảng 60 phút bằng ôtô rồi tiếp tục đi thuyền, hoặc lựa chọn cano cao tốc mất khoảng 20 phút để tới vịnh.

Khu nghỉ dưỡng nằm ẩn mình bên vịnh Ninh Vân. Ảnh: Phương Lâm.

Bên cạnh vịnh Ninh Vân, Time Out còn giới thiệu nhiều điểm đến mang phong cách lãng mạn khác.

Đứng đầu trong bảng xếp hạng là Koh Chang - hòn đảo lớn thứ hai của Thái Lan - gây ấn tượng với rừng rậm, thác nước và những cung trekking nhiều thử thách. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các cặp đôi thích vận động, vừa khám phá thiên nhiên vừa tận hưởng biển xanh yên tĩnh.

Xếp thứ 3 trong danh sách là Teshima (Nhật Bản). Nằm giữa biển Seto, Teshima là điểm đến dành cho các cặp đôi yêu nghệ thuật và trải nghiệm chậm. Những công trình sắp đặt nằm rải rác giữa ruộng lúa và làng chài tạo nên không gian lãng mạn theo cách rất riêng, tĩnh lặng và giàu cảm xúc.

Không quá đông đúc và gần như tách biệt khỏi các tuyến du lịch đại trà, Bangka (Indonesia) hấp dẫn những cặp đôi mê lặn biển. Rạn san hô rực rỡ cùng hệ sinh thái phong phú biến nơi đây thành thiên đường cho những chuyến khám phá dưới mặt nước.

Quần đảo Mantanani (Malaysia) gồm ba hòn đảo nhỏ ngoài khơi Sabah, mang đến trải nghiệm "off-grid" (tách khỏi nhịp sống hiện đại) đúng nghĩa với bãi cát trắng trải dài và làn nước trong vắt. Khi khách trong ngày rời đi, sự tĩnh lặng cùng bầu trời đầy sao khiến nơi đây trở thành một trong những điểm hẹn lãng mạn hiếm có.

Tác giả: Hoàng Ninh

Nguồn tin: znews.vn