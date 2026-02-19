Nam thanh niên chưa rõ danh tính gặp tai nạn t.ử v.ong trên đường

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nam thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển xe máy mang BKS 37AU-020.xx lưu thông hướng Nam - Bắc tự gây tai nạn. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Hạt quản lý đường bộ Khai Sơn đã phối hợp lực lượng chức năng địa phương bảo vệ hiện trường.

Hiện, danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động