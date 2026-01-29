Đội bóng tí hon làm rung chuyển Champions League

Bodo/Glimt tạo nên địa chấn tại Champions Leauge. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 29/1 ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League, hai bàn thắng của Fredrik Sjovold và Kasper Hogh giúp đội bóng đến từ Na Uy đánh bại Atletico với tỷ số 2-1 ngay tại Madrid.

Ở mùa giải đầu tiên góp mặt tại sân chơi danh giá nhất châu Âu, đội bóng Na Uy liên tiếp đánh bại Man City và Atletico trong hai tuần, qua đó giành quyền vào vòng play-off. Cần biết rằng ở 6 trận đấu trước đó, họ chỉ giành được 3 điểm ít ỏi với 3 trận hòa.

Bodo/Glimt chưa từng thắng một trận Champions League nào, nhưng chỉ trong vòng 8 ngày, họ viết nên 2 chiến thắng mang tính lịch sử. Cả 2 trận đấu đều được giới chuyên môn mô tả là cơn địa chấn ở đấu trường số 1 châu lục.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ Bodo/Glimt đạt được thành tích ấy trong bối cảnh không thi đấu giải quốc nội suốt 2 tháng, do giải Na Uy (Eliteserien) áp dụng lịch thi đấu theo năm dương lịch. Việc thiếu nhịp độ thi đấu không khiến họ hụt hơi, mà ngược lại, Bodo/Glimt cho thấy sự gắn kết, kỷ luật và bản lĩnh đáng nể trước những ông lớn châu Âu.

Thành công trên sân cỏ nhanh chóng kéo theo sự chú ý từ thị trường chuyển nhượng. Norwich gửi đề nghị trị giá 8 triệu euro, bao gồm các điều khoản phụ, để chiêu mộ Kasper Hogh, một trong những nhân tố quan trọng của Bodo/Glimt. Hiện tại, các cuộc đàm phán giữa hai CLB vẫn đang tiếp diễn.

Với Bodo/Glimt, đây là hệ quả tất yếu của một hành trình vượt xa kỳ vọng. Những chiến thắng trước các đối thủ hàng đầu nâng tầm giá trị cầu thủ trong đội hình. Dù tương lai ra sao, rõ ràng Bodo/Glimt vẫn đang sống trong những ngày rực rỡ nhất lịch sử CLB, khi một đội bóng Bắc Âu nhỏ bé khiến cả châu Âu phải chú ý.

Tác giả: Đào Trần

Nguồn tin: znews.vn