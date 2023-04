Cầu thủ chơi xấu Hoàng Đức tiếp tục bị treo giò ở vòng 5 V.League 2023

Thể thao

Cầu thủ Hoàng Văn Toản sẽ phải nghỉ thêm vòng 5 và vòng 6, do bị Ban Kỷ luật VFF treo giò 3 trận khi anh này có pha vào bóng thô bạo với tiền vệ Hoàng Đức trong trận Công an Hà Nội vs Viettel ở vòng 3, V.League 2023.