Cầu máng xuống cấp, gây nguy hiểm cho người dân

Theo phản ánh của người dân xóm 5 xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu (Nghệ An), hằng ngày người dân xóm này phải đi qua chiếc cầu máng đã hư hỏng, xuống cấp nằm trên tuyến đường chính nối giữa xóm với trung tâm xã Diễn Liên.

Người dân kiến nghị nhiều lần về việc cầu tràn bị hư hỏng xuống cấp.

Qua tìm hiểu được biết, cầu máng được làm khoảng 30-40 năm trước, với chiều dài khoảng 20m, chiều rộng 3m (gồm mặt cầu và máng nước).

Theo thời gian đưa vào sử dụng, vừa phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân, vừa là nơi dẫn nước sản xuất và sinh hoạt, nên công trình có ý nghĩa rất lớn đối với việc giao thương cũng như sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên khoảng vài năm trở lại đây, cầu có dấu hiệu xuống cấp nặng, ảnh hưởng lớn đến nhu cầu đi lại của người dân.

Phần lan can bị đổ nằm xiêu vẹo ở mép kênh

Bà Phạm Thị Anh - Xóm trưởng xóm 5 cho biết: “Cầu máng bắc qua kênh 26/3, là tuyến đường chính nối giữa xóm có 72 hộ dân với trung tâm xã. Do cầu nhỏ nên nhà nào muốn chở vật liệu làm nhà cửa phải đi bằng con đường ở xóm 1,2 ở xa hơn.

Trước đây cầu không có lan can nên đã có một số vụ việc người và xe đi qua bị rơi xuống kênh rất nguy hiểm. Sau khi địa phương làm một bên lan can thì vừa qua, một chiếc xe tải nhỏ đi qua đã va phải khiến can lan bị xiêu vẹo ở mép kênh, phần mố cầu một bên đã bị ăn khoét sâu vào trong.

Qua các đợt tiếp xúc cử tri cấp xã và huyện, Ban xóm cũng đã kiến nghị nhiều lần về việc làm cầu mới để thay thế nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết".

Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, khổ nhất vẫn là các em học sinh trong xóm, mỗi khi mùa mưa bão về, nước dâng cao ngập cầu đi lại hết sức nguy hiểm.

Em Lê Thị Lan trú ở xóm 5 (học sinh lớp 9 trường THCS Diễn Liên) cho biết: “Ngày nào em cũng đi học qua cầu tràn này thấy rất nguy hiểm bởi nước ở kênh rất lớn, lan can thì hư hỏng. Em cũng như các bạn khác mong muốn cầu tràn này được khắc phục sửa chữa hay làm mới để thuận tiện trong việc đến trường”.

Ông Nguyễn Trung Hoàng - Chủ tịch UBND xã Diễn Liên cho biết: “Cầu tràn ở xóm 5 trên địa bàn bị hư hỏng là có thật, người dân cũng đã có ý kiến về vấn đề này nhiều lần.

Cầu hiện nay đã không còn đáp ứng được nhu cầu dân sinh cũng như phát triển kinh tế của địa phương, vừa mất an toàn trong việc qua lại mỗi ngày. Hơn thế nữa, dầm cầu thấp nên rác thải, bèo tây bị mắc lại gây ùn tắc dòng chảy nghiêm trọng”.

Mặt cầu nứt toác, nguy hiểm đối với người đi đường.

“Vừa rồi, đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp cũng đã về để kiểm tra. Địa phương cũng cũng đã làm tờ trình báo cáo lên lãnh đạo, cấp trên để xem xét giải quyết”. Ông Hoàng cho hay.

Hơn bao giờ hết người dân mong muốn cầu tràn xóm 5 được khắc phục sửa chữa hay làm mới để đảm bảo cho việc đi lại của người dân ở trong vùng, nhất là đảm bảo an toàn cho các em học sinh, cũng như an toàn khi mùa mưa bão về.

