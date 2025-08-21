Điều gì khiến Apple vội vã phát hành iOS 18.6.2

Mặc dù nhỏ nhưng bản cập nhật này mang lại những sửa lỗi và bản vá bảo mật quan trọng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các lỗi được khắc phục vẫn chưa được Apple công bố khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, đặc biệt khi iOS 18.6.1 mới chỉ phát hành được một tuần.

Sự xuất hiện của iOS 18.6.2 chỉ một tuần sau khi iOS 18.6.1 ra mắt là điều bất ngờ.

Việc Apple phát hành iOS 18.6.2 trước bản cập nhật lớn iOS 26 dự kiến ra mắt vào cuối mùa thu này cho thấy công ty đang nỗ lực khắc phục các vấn đề tồn đọng. Trước đó, với iOS 18.6.1, Apple đã khôi phục ứng dụng đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) trên các mẫu Apple Watch Series 9, Series 10 và Apple Watch Ultra 2 tại Mỹ sau 18 tháng vắng bóng. Điều này bắt nguồn từ cuộc chiến pháp lý giữa Apple với Masimo về bằng sáng chế liên quan đến khả năng đo oxy trong máu.

iOS 18.6.2 có thể là bản cập nhật cuối cùng trong chuỗi iOS 18 trước khi Apple chuyển sang iOS 26, một bản cập nhật lớn hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cải tiến đáng kể. Phiên bản này sẽ có mặt trên iPhone 11 trở về sau và được kỳ vọng là một trong những bản cập nhật quan trọng nhất trong hơn một thập kỷ qua.

iOS 26 sẽ mang đến một cấp độ nhất quán mới cho hệ điều hành của Apple khi tên gọi được đặt theo năm ra mắt. Giao diện Liquid Glass mới sẽ giúp việc chuyển đổi giữa iPhone, iPad và Mac trở nên dễ dàng hơn.

Ngoài ra, iOS 26 sẽ giới thiệu nhiều tính năng mới dành cho bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, bao gồm tính năng Dịch trực tiếp, Genmoji và các tính năng hỗ trợ bởi ChatGPT, như hỗ trợ GPT-5, nhiều kiểu dáng hơn trong Image Playground, cùng khả năng tìm kiếm trực quan và nhận diện trên màn hình với mô hình của OpenAI.

Tác giả: Kiến Tường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn