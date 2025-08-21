Chồng bức xúc khi vợ có bạn thân khác giới

Ảnh minh họa

Người đàn ông giọng chậm rãi nhưng chất chứa nhiều bức xúc. Anh tự nhận mình không phải kiểu người kiểm soát vợ. Nhưng gần đây, anh cảm thấy rất khó chịu khi vợ thân thiết với một người bạn khác giới, là đồng nghiệp cũ của cô ấy.

Ban đầu, anh nghĩ họ chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng rồi anh để ý thấy họ nhắn tin khá thường xuyên, thậm chí tối muộn vẫn trao đổi. Có lần, anh thức dậy lúc 11 giờ đêm, thấy điện thoại vợ sáng lên với tin nhắn từ người đồng nghiệp cũ ấy: "Cố ngủ sớm nhé, ngày mai cố lên!". Anh biết câu đó có thể vô hại, nhưng vẫn thấy nhói trong lòng.

Anh thở dài khi chia sẻ, vợ còn kể với anh rằng, người đồng nghiệp ấy là người hiểu cô, có thể chia sẻ nhiều chuyện công việc mà chính anh là chồng cũng không rành. Tuần trước, cô ấy đi công tác và người đồng nghiệp cũ tình cờ cũng có mặt ở thành phố đó.

Họ hẹn nhau ăn tối. Cô ấy về kể lại cho anh nghe với vẻ rất vui, nhưng anh thì chỉ hình dung cảnh hai người ngồi đối diện, cười nói và cảm giác nghẹn họng vì mình bị bỏ ra ngoài. Anh không nói gì ngay vì sợ bị coi là nhỏ nhen nhưng không thể kiềm chế được nỗi bực dọc trong lòng.

Anh còn kể thêm, điều khiến anh khó chịu nhất là dạo này, mỗi khi anh nhắc tới chuyện này, vợ lại nói anh không tin tưởng và đang ghen vô cớ. Nhưng anh khẳng định với Thanh Tâm mình cảm thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng lớn dần.

Anh rất ý thức việc ghen tuông mù quáng là sai, nhưng sự thân thiết quá mức của vợ với một người đàn ông khác khiến anh bất an. Anh lo rằng, nếu mình im lặng, mối quan hệ đó sẽ vượt qua giới hạn tình bạn. Anh cũng sợ, nếu cứ căng thẳng thế này, hôn nhân của họ sẽ rạn nứt.

Thanh Tâm rất chia sẻ với cảm xúc lo lắng của anh vì nó là điều rất tự nhiên. Nó cũng cho thấy anh quan tâm và trân trọng mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, điều quan trọng là cách mình xử lý những cảm xúc ấy sao cho vừa bảo vệ được tình cảm, vừa không tạo áp lực khiến khoảng cách vợ chồng lớn hơn.

Theo Thanh Tâm, trước hết, anh nên tách cảm xúc khỏi suy đoán. Hiện tại, những bức xúc của anh chủ yếu xuất phát từ việc tưởng tượng tình huống hơn là bằng chứng cụ thể. Suy diễn kéo dài khiến anh mệt mỏi và vô tình tạo áp lực lên vợ mình.

Thay vì lặng im tích tụ, anh hãy chọn một thời điểm cả hai đều thoải mái, cùng ngồi xuống trò chuyện thẳng thắn. Anh có thể bắt đầu bằng cách chia sẻ cảm xúc của mình: "Anh cảm thấy lo lắng và bị bỏ ra ngoài khi em thân thiết với người đồng nghiệp cũ ấy vì anh sợ mất đi sự kết nối giữa chúng ta".

Cách nói này giúp vợ anh hiểu được nhu cầu của anh, thay vì cảm thấy bị chất vấn hay kiểm soát.

Tiếp theo, anh có thể đặt ranh giới rõ ràng nhưng hợp lý. Anh và vợ có thể cùng thống nhất những nguyên tắc để cả hai cảm thấy an toàn trong hôn nhân, ví dụ: Hạn chế nhắn tin riêng quá muộn, nếu gặp gỡ bạn khác giới thì chủ động chia sẻ trước. Nguyên tắc này nên xuất phát từ sự đồng thuận, không áp đặt.

Cuối cùng, chính anh phải tìm cách tăng kết nối với vợ mình. Ghen tuông thường giảm khi tình cảm, sự tin tưởng và sự gắn bó được bồi đắp. Dành thời gian cùng nhau làm những việc cả hai thích, trò chuyện về nhiều chủ đề, hoặc tạo thêm những kỷ niệm mới sẽ giúp anh cảm thấy vị trí của mình trong lòng vợ được củng cố.

Nếu anh làm được những điều trên, cảm xúc ghen tuông sẽ trở thành động lực để vợ chồng hiểu nhau hơn, thay vì trở thành rào cản. Thanh Tâm chúc anh sớm tìm lại sự bình an trong lòng.

Tác giả: Thanh Tâm

Nguồn tin: phunuvietnam.vn