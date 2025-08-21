Mưa lũ khiến nhiều xã vùng cao ở Bắc Ninh bị ngập úng

Thông tin nhanh từ các địa phương, đến 6 giờ sáng 21/8, xã Tây Yên Tử đã ngập 16/16 ngầm tràn của 3 thôn gây chia cắt cục bộ; các tuyến đường giao thông trên địa bàn có nguy cơ sạt lở cao.

Hiện nước đã tràn vào nhà một số hộ dân ở thôn Thống Nhất và tiếp tục có nguy cơ lên cao.

Mưa lũ dâng cao nhiều ngôi nhà bị ngập lụt

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Tây Yên Tử đã khẩn trương hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trên tinh thần “4 tại chỗ”.

Tại các xã: Sơn Động, Yên Định, Tuấn Đạo, Đại Sơn... lũ cũng đang lên nhanh. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng thông tin cho người dân để chủ động các biện pháp ứng phó, huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân sinh sống ở khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở đất tạm thời di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Nhiều tuyến đường bị ngập do mưa lũ dâng cao

Ghi nhận tại một số điểm trên quốc lộ 31, đường tỉnh 291 bị sạt lở, nguy cơ tiếp tục phát triển. Lãnh đạo các địa phương đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng huy động lực lượng khắc phục.

Đến thời điểm hiện tại, các xã đang tập trung ứng phó với mưa lũ; chưa ghi nhận thiệt hại về người.

