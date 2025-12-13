Giảm thủ tục khi học sinh xin chuyển trường

Có một số thay đổi trong dự thảo điều lệ các trường phổ thông - Ảnh: NAM TRẦN

Học sinh xin chuyển trường có thể nộp đơn bằng nhiều hình thức, quy định tại dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường THCS, trường THPTvà trường phổ thông nhiều cấp học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Theo đó, học sinh chuyển trường có thể nộp đơn cho nhà trường nơi chuyển đến trên cổng dịch vụ công hoặc nộp trực tuyến, trực tiếp, gửi qua đường bưu điện. Các trường nhận đơn xin chuyển đến có trách nhiệm trả lời trong thời gian không quá 5 ngày (nếu chuyển trong địa bàn tỉnh, thành phố) và không quá 8 ngày (nếu chuyển ngoài tỉnh, thành).

Trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do và trả lại đơn cho học sinh hoặc cha mẹ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của trường nơi chuyển đến, học sinh, cha mẹ học sinh, người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi.

Trong thời gian không quá 3 ngày, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh. Trong không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến phải tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn, tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

Dự thảo điều lệ trên cũng thay đổi chức năng quản lý giáo dục, chuyển từ UBND cấp huyện, phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện bằng trách nhiệm của UBND cấp xã và phòng văn hóa xã hội để phù hợp với bối cảnh thực hiện chính quyền hai cấp.

Dự thảo quy định rõ hơn quyền hạn, trách nhiệm của giáo viên, nhân viên, quy định cụ thể về ứng xử trong nhà trường, phòng ngừa bạo lực học đường, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Dự thảo cũng bỏ một số nội dung không còn phù hợp với các quy định tại Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo như bỏ quy định cấp bằng tốt nghiệp THCS, bỏ quy định lựa chọn sách giáo khoa do từ năm học tới các nhà trường trên toàn quốc sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất, lược bỏ quy định về hội đồng trường với trường công lập…

Bên cạnh đó, bổ sung các quy định cụ thể về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thư viện và điều kiện đảm bảo chất lượng nhằm tạo động lực cho quá trình đầu tư và hiện đại hóa trường học.

Dự thảo quy định rõ hơn cơ chế phối hợp với gia đình, nhà trường, xã hội nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh, các tổ chức xã hội, cộng đồng tham gia vào quá trình giáo dục, tăng cường giám sát xã hội.

Tác giả: Vĩnh Hà

Nguồn tin: tuoitre.vn